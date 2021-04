Der Preis wurde in sieben Kategorien an Personen, Projekte und Organisationen verliehen, die sich für die Partizipation von Migrantinnen und Migranten einsetzen

Mit dem Mig Award in der Kategorie "Medien" ausgezeichnet: Olivera Stajić. Foto: MigAward

Wien – Olivera Stajić, Leiterin des Webvideo-Ressorts des STANDARD, ist mit dem Mig Award in der Kategorie "Medien" ausgezeichnet worden. Der Preis der österreichischen Migrantinnen und Migranten wird seit 2013 an Personen, Projekte und Organisationen verliehen, die sich für die Partizipation von Migrantinnen und Migranten einsetzen. Eine aus rund 600 Migrantinnen und Migranten aus ganz Österreich bestehende Jury hat heuer über Auszeichnungen in sieben Kategorien entschieden. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden am Dienstag live im Rahmen der digitalen Eröffnungsgala der Integrationswochen 2021 im Okto-Studio gekürt.

Stajić kam 2009 zum STANDARD, um daStandard.at zu leiten, eine Redaktion, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, Nachwuchsjournalisten mit Migrationsgeschichte in den Mainstream zu holen. daStandard.at gewann 2011 den europäischen Civis-Medienpreis und 2012 den Prälat-Ungar-Preis, jeweils in der Kategorie Online. 2013 bis 2019 war Stajić Chefin vom Dienst online, leitete das Ressort Edition Zukunft und aktuell das Webvideo-Ressort des STANDARD. Seit Jänner 2019 schreibt Stajić die Kolumne "Gemišt", für die sie Ende 2019 mit dem Leopold-Ungar-Preis ausgezeichnet wurde.

Als Persönlichkeit des Jahres wurde der Rapper und Aktivist Petar Rosandić alias Kid Pex mit ausgezeichnet, der Caritas-Josefbus wurde als Projekt des Jahres prämiert. Weitere Preise gingen an Prosa– Projekt Schule für alle (Kategorie "Bildung und Soziales"), Habibi & Hawara (Kategorie "Wirtschaft und Arbeit") und No Hate Speech Austria (Kategorie "Initiative gegen Hass"). Den Negativpreis der Kategorie "Sackgasse 2021" gab es für die Abschiebung von in Österreich geborenen Kindern. (red, 7.4.2021)