Gollum in Khraniteli. Foto: Youtube/5TV

So dürften viele Fantasy-Freunde "Herr der Ringe" noch nie gesehen haben. In Sachen filmischer Umsetzung von J.R.R. Tolkiens bekanntester Erzählung aus Mittelerde ist die Umsetzung von Peter Jackson, die zwischen 2001 und 2003 in drei Teilen in den Kinos lief, bis heute die Messlatte. Doch schon davor gab es diverse Umsetzungen in verschiedenen Ländern.

Ein Jahrzehnt vor dem Hollywood-Spektakel probierte sich ein Filmteam in den letzten Tagen der Sowjetunion daran, Tolkiens Werk für das Fernsehen zu adaptieren. Heraus kam dabei Khraniteli ("Der Beschützer" oder "Der Bewahrer"), das in zwei Teilen mit einer Gesamtlaufzeit von knapp zwei Stunden im Jahr 1991 von Leningrad TV ausgestrahlt wurde. Nach dem ersten und einzigen Sendetermin verschwand die Produktion von der Bildfläche und galt als verschollen. Nun ist sie überraschend wieder aufgetaucht, schreibt der Guardian.

Khraniteli – Teil 1 Пятый канал Россия

Kultobjekt

Es ist wohl ihre Seltenheit, die dem Streifen den Kultfaktor beschert, den er vor allem in Teilen der russischen Fantasyfilm-Anhängerschaft genießt. Denn von Peter Jacksons Umsetzung trennen Khraniteli Welten, was sehr offenkundig auch budgetäre Gründe hatte. Konnte der Star-Regisseur mit zig Millionen Dollar an Budget hantieren, um seine Vision des Tolkien-Abenteuers umzusetzen, war für die sowjetische TV-Fassung offenkundig nur ein kleiner Bruchteil dieses Betrages vorhanden.

Das merkt man an allen Ecken und Enden, denn von der schauspielerischen Darbietung über Kostüme und anderes Equipment bis hin zu den Spezialeffekten verbreitet der Film nicht nur aufgrund der niedrigen Videoqualität das Flair einer Laientheateraufführung. Dem Budget dürfte wohl auch zu verdanken sein, dass größere Teile der Handlung schlicht ausgelassen werden. Einzig der Soundtrack den Alexej Romanov von der Rockband Akvarium beisteuerte, hebt sich etwas ab. Dem Kultstatus des Films tut das keinen Abbruch. Der erste der beiden Teile verzeichnet seit seinem Auftauchen schon über 1,1 Millionen Abrufe.

Khraniteli – Teil 2 Пятый канал Россия

Überraschender Upload

Seit Jahrzehnten waren Interessenten auf der Suche nach Khraniteli, merkt das russische Portal World of Fantasy zur Signifikanz des Wiederauftauchens an. Doch während die Suche in den Archiven ergebnislos verlaufen war und das Werk von vielen als unwiederbringlich verloren abgestempelt worden war, half nun 5TV aus – der Nachfolger von Leningrad TV. Warum man dort den Film eine Woche vor Ostern digitalisierte und ins Netz stellte, ist nicht bekannt.

Der Freude der Fans tut das freilich keinen Abbruch. Weniger Eingeweihten vermittelt der Streifen, für den es bislang nur automatisch generierte Untertitel und auch keine nicht-russische Audiospur gibt, zumindest einen kleinen Einblick in die sowjetische Fernsehwelt vor dem Auseinanderbrechen des kommunistischen Riesenstaates. (gpi, 7.4.2021)