Aus Merkur wird Billa Plus – Kundin: "Ist wurscht"

Maria von Usslar, Vanja Nikolic



239 Postings

Über Ostern wurde Merkur zu Billa Plus – und das gleich in 144 Filialen. Doch was sagen die Kundinnen und Kunden dazu? Hat sich die Fusion gelohnt?