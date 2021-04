Wer auf Facebook noch nicht die Online-Koch-Challenge von Paul Ivić, dem Chefkoch des Restaurants Tian in Wien, und Sepp Schellhorn vom Seehof in Goldegg in Salzburg verfolgt hat, dem ist diese wärmstens zu empfehlen.

Einmal ging es dabei auch um Gnocchi, eine Spezialität von Ivić. Das Rezept dazu teilt er mit all seinen Mitkochern in dem Kochbuch "Restlos glücklich", das vor wenigen Wochen im Brandstätter-Verlag erschienen ist.

Gnocchi mit Bärlauchpesto. Foto: Nina Wessely

Diese Gnocchi gelangten nun auch für die EssBar auf den Teller – begleitet von der Erkenntnis, dass dieses Rezept ein sehr feines und der Fehler, wie auch im Fall von Computern, meistens beim Anwender zu suchen ist. Geschmeckt haben sie, auch wenn sie eben nicht ganz so fluffig anmuteten wie die Nocken, die man aus der Tian-Küche kennt.

Barlauchgnocchi-Rezept-1.pdf Größe: 0,05 MB Das Bärlauchgnocchi-Rezept aus dem Kochbuch "Restlos glücklich" von Paul Ivić.