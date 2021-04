In dieser Galerie: 2 Bilder In Hochburg, Oberösterreich, kam ein Linienbus von der Straße ab. Foto: APA/DANIEL SCHARINGER Das Fahrzeug wurde mit Kränen geborgen. Foto: APA/DANIEL SCHARINGER

Hochburg-Ach – In Hochburg-Ach im Innviertel ist Mittwochfrüh ein mit Schülern besetzter Linienbus des Oberösterreichischen Verkehrsverbunds (OÖVV) verunglückt. Sieben Kinder und der Lenker wurden laut OÖVV leicht verletzt. Der Regionalbus der Linie 885 war kurz vor 7 Uhr bei winterlichen Fahrverhältnissen von der Straße abgekommen und umgekippt.

Zum Unfallzeitpunkt waren 15 Fahrgäste im Bus, sieben Schüler wurden leicht verletzt. Das Rote Kreuz versorgte sie an Ort und Stelle, dann wurden sie von ihren Eltern abgeholt. Der Buslenker wurde zur Sicherheit ins Spital gebracht, dürfte aber auch nur leicht verletzt sein, so der OÖVV. Am Vormittag wurde der Bus mit Kränen aus dem verschneiten Straßengraben geborgen. (APA, 7.4.2021)