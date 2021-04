Gehören Sie zu den "Willkommen Österreich"-Fans? Foto: ORF/Hans Leitner

Gags, Gags, Gags. Das bieten Dirk Stermann und Christoph Grissemann in unverwechselbarer Misanthropie ihrem Publikum nun seit fast 15 Jahren und 500 Folgen. Das über die Jahre recht konstant gebliebene Programm aus Doppelconference, Interviews mit Studiogästen, Parodien, Maschek und Russkaja erfreut sich anhaltender Beliebtheit – so auch im STANDARD-Forum:

Im Spätabendprogramm sind sie mit ihrer Show im deutschsprachigen Raum natürlich nicht alleine. So unterhält Oliver Welke auf dem Sender ZDF bereits in der 17. Staffel mit seiner Nachrichtensatire "Heute-Show", und auch Jan Böhmermann sorgt mit dem "Neo Magazin Royale" zuverlässig für Gesprächsstoff:

Wer zwischendurch eher ein bisschen Distanz zum Tagesgeschehen im deutschsprachigen Raum braucht – wenn auch humorvoll oder als Satire präsentiert –, für den gibt es ein reichhaltiges Angebot an amerikanischen Shows: Trevor Noahs "The Daily Show", "Last Week Tonight with John Oliver" oder "The Late Show with Stephen Colbert", um nur ein paar Beispiele zu nennen.

