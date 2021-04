Man könnte von einem Lieblingsgegner sprechen. Foto: imago images/Icon SMI

Die Philadelphia Flyers haben am Dienstag (Ortszeit) mit einer 2:4-Heimniederlage gegen Boston einen Rückschlag im Streben nach einem Play-off-Platz erlitten. 24 Stunden nach dem ersten Sieg der Truppe um den Kärntner Michael Raffl gegen die Bruins im Saisonverlauf, schlug Boston zurück und hat nun bereits sechs Saisonsiege gegen die Flyers gefeiert. Bruins-Matchwinner waren Patrice Bergeron mit drei Toren und Goalie Jeremy Swayman bei seinem NHL-Debüt mit 40 Paraden.

Im Kampf um einen der vier Play-off-Plätze in der East Division liegen die Bruins nun auf Rang vier, Philadelphia hat wie auch die New York Rangers bei jeweils zwei mehr gespielten Partien fünf Punkte Rückstand. (APA, 7.4.2021)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

Philadelphia Flyers – Boston Bruins 2:4,

Detroit Red Wings – Nashville Predators 2:3 n.P.,

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 5:2,

Chicago Blackhawks – Dallas Stars 4:2,

San Jose Sharks – Anaheim Ducks 1:5,

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 3:5,

New York Islanders – Washington Capitals 1:0,

Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 4:2,

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 8:4