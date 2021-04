Rezo rantet über die Corona-Politik der deutschen Bundesregierung. Foto: Screenshot Youtube

Berlin – "Ein Haufen inkompetenter Dullies", "dumm", "korrupt", "menschenfeindlich" – wenn sich Youtuber Rezo einmal in Rage redet, kann ihn kaum wer stoppen. Im 13-minütigen Video "Rezo zerstört Corona-Politik" zerlegt der Youtuber das Krisenmanagement der deutschen Bundesregierung.

Renzo

Ihn regt "diese tiefsitzende Respektlosigkeit" der "fucking Bundesregierung" vor wissenschaftlichen Erkenntnissen" auf, Rezo prangert die zögerliche Politik in puncto Maskenpflicht an, beklagt Korruption in den Unionsparteien bei der Beschaffung von Schutzmasken und empört sich über Ministerpräsident Armin Laschet, der auf steigende Temperaturen im Frühling hofft, wodurch die Ansteckungszahlen sinken sollen: "Das ist ein Mensch, der will Kanzler werden. Das tut körperlich weh, wie dumm das ist." In sozialen Medien wird das Video heftig geteilt und diskutiert. Mehr als 700.000 klickten es an. Bei Twitter trendet der Hashtag #Rezo.



Es ist nicht das erste Mal, dass der Webvideoproduzent, Musiker, Unternehmer und Kolumnist mit seinem Rant für Aufmerksamkeit sorgt. 2019 rechnete Rezo ebenso aufbrausend in einem Video mit der CDU ab. Das Video wurde millionenfach geklickt. (red, 7.4.2021)