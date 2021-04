Es ist ein etwas anderer Stil, mit dem sich Youtuber und Twitch-Streamer "Rezo", der mit seinem ausführlichen Video namens "Zerstörung der CDU" 2019 bekannt wurde, erneut zu Wort meldet. In einem Livestream bricht der 28-Jährige in einen wütenden Monolog aus und kritisiert dabei die Corona-Politik in Deutschland scharf.

Seinen Livestream kürzte Rezo auf 13 Minuten ab und veröffentlichte ihn auf Youtube als eigenständiges Video auf seinem kleineren Zweitkanal. Innerhalb von zwei Tagen wurde es bereits mehr als 750.000 Mal angesehen.

Schuld bei CDU und CSU

Im Laufe seiner Tirade spricht Rezo verschiedene Versäumnisse der Politik während der Coronapandemie an, etwa Verzögerung bei der Umsetzung von Maßnahmen. Zudem übt er Kritik an den jüngsten Korruptionsfällen innerhalb der CSU.

In Gang gesetzt wurde sein Kommentar durch einen Fernsehbeitrag von "Pro Sieben", der im Rahmen der TV-Show "Joko und Klaas gegen Pro Sieben" ausgestrahlt wurde. In der 15-minütigen Dokumentation namens "#NichtSelbstverständlich" beleuchteten die beiden Moderatoren die prekäre Lage des Pflegepersonals in Deutschland während der Pandemie.

Für Rezo sei die Regierung in Deutschland, konkret die Spitzenpolitiker der CDU und CSU, direkt verantwortlich für die kritische Lage, in der sich das Gesundheitspersonal zurzeit befindet. Mit zunehmend steigenden Infektionszahlen verschlimmere sich die Situation in den Krankenhäusern, meint Rezo und setzt zur Wutrede gegen das Corona-Management an.

Lockdown im Hin und Her

Der Youtuber kritisiert unter anderem, dass die Regierung "nie ein konkretes mittel- bis langfristiges Ziel" gesetzt habe. Vielmehr habe die Regierung auf kurzfristige Strategien gesetzt, die häufig zwischen kurzen Öffnungs- und Lockdownphasen abwechselten. Dieses "Hin und Her" sei für die Bevölkerung "nicht so geil" gewesen, was sich für Rezo auf ihre Bereitschaft und ihr Verständnis für Maßnahmen auswirkte.

Kritik an später Maskenpflicht

Diese Unentschlossenheit führt in seinem Monolog zum nächsten Kritikpunkt. Für den 28-Jährigen sei am Anfang der Pandemie die Maskenpflicht in Deutschland zu spät durchgesetzt worden, und zwar Wochen nachdem Experten diese bereits empfohlen hatten. In Deutschland wurde diese am 29. April eingeführt, in Österreich trat sie bereits am 6. April in Kraft.

Rezo selber sei vier Wochen vor der Einführung der Schutzmaskenpflicht im Rahmen der Initiative "#maskeauf" aktiv geworden. Zusammen mit anderen bekannten Gesichtern Deutschlands, darunter Lena Meyer-Landrut und Jan Böhmermann, plädierte er schon im März 2020 für die Umsetzung einer Maskenpflicht. Dass sich Privatpersonen "in ihrer Freizeit" stärker für die Umsetzung und Aufklärung zu besseren Maßnahmen einsetzen als die Bundesregierung, trifft bei Rezo auf Unverständnis, da diese über mehr Ressourcen verfüge.

Jüngste CSU-Korruptionsfälle

Auch macht der Youtuber auf "die vielen" Korruptionsfälle aufmerksam, die sich während der Coronapandemie ereigneten. Konkret nennt er die Maskenaffäre rund um den CSU-Politiker Georg Nüßlein, der mehrere hunderttausend Euro Provisionen für die Vermittlung eines Geschäfts mit Corona-Schutzmasken kassiert haben soll.

Arbeitsverweigerung der Politiker

Im Zuge der steigenden Infektionszahlen wirft er manchen Mitgliedern der deutschen Bundesregierung auch Arbeitsverweigerung vor. Dafür nimmt er den Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, unter Beschuss. Dieser appellierte vor Ostern, nachdem die Einführung strengerer Schutzmaßnahmen zurückgerufen wurden, "an die Eigenverantwortung der Menschen".

Rezo meint dazu, dass solch eine Taktik "in keinem Kontext" angebracht sei und nennt als Beispiel den Straßenverkehr, der ohne Regelungen auch nicht funktioniere. Vielmehr sei es die Aufgabe von Politikern. Jene Regierungsmitglieder, die diese Verantwortung von sich weisen, würden "das inhärente Element" ihres Jobs verweigern.

Als Grund für die fehlende Umsetzung konkreter Taten wittert Rezo die Scheu mancher Politiker, falsche Entscheidungen zu treffen. Für den Streamer zeige dies den Mangel an Kompetenzen: "Wie krass die keine Skills im Leben haben. Wie krass wir alle einen besseren Job machen können als die." Ein Wettbewerb sei das für Rezo kaum: "Wenn du einfach deine Arbeit nicht verweigerst, wenn du nicht korrupt bist und nicht so Kinderscheiße abziehst, dann bist du schon ein überdurchschnittlicher Unionspolitiker."

Regierung verachte Wissenschaft

Im Kern der Versäumnisse der Regierung vermutet er eine grundlegende "Wissenschaftsfeindlichkeit" und "die grundsätzliche Haltung sich irrational zu verhalten". Als weiteres Beispiel nennt er wieder Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der eines "ZDF"-Artikels zufolge meinte: "Wir haben das Virus unterschätzt, wir alle miteinander". Dieser Aussage entgegnet Rezo: "Nein Michael. Du hast das Virus unterschätzt."

Als nächstes blendet der Internetstar eine Rede des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier ein, in der der CDU-Politiker sagt: "Jeder, der behauptet, das hätte man alles schon vor acht Wochen wissen müssen, mit sowas will ich mich nicht auseinandersetzen." Rezo kritisiert das abweisende Verhalten des Ministerpräsidenten und findet es "uns gegenüber so respektlos".

"Das ist ein Mensch, der will Kanzler werden."

Die aufgeregteste Reaktion des Streamers erntete Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU. Eingeblendet wird eine Rede Laschets, in der er erklärt: "Wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass wenn der Frühling kommt es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken und wir erleben im Moment genau das Gegenteil".

"Nein, hatten wir nicht!", schreit Rezo als Reaktion und verweist auf die Modellierungen der Wissenschaftler hin, die eindeutig gewesen seien. "Niemand hatte die Hoffnung, dass wenn es ein bisschen wärmer wird, das plötzlich weggeht. Niemand hat das gesagt." Rezo macht aufmerksam: "Das ist ein Mensch, der will Kanzler werden."

Diskussion um Rezos Redestil

Sowohl in den Kommentaren, als auch auf Twitter, erntet der 28-jährige Youtuber viel Zuspruch, jedoch auch Kritik und Unverständnis. Besonders seine Art zu Reden stößt bei manchen Twitter-Nutzern auf Ablehnung. Neben den von Rezo angesprochenen Punkten wird im Internet besonders seine Präsentation diskutiert.

Rezos "Zerstörungs"-Video scheint jedenfalls ein großes Publikum zu finden. Obwohl das Video auf seinem zweiten Kanal, der erst vor zwei Monaten erstellt wurde, erschienen ist, sammelte das Video innerhalb weniger Tage bereits mehr als 750.000 Klicks. (hsu, 07.04.2021)