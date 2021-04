Belgiens Fußballer thronen weiterhin an der Spitze. ÖFB-Quali-Gegner Dänemark bleibt vor Deutschland. Italien machte den größten Sprung in der Spitzengruppe

Die Foda-Elf bleibt auf Rang 23. Foto: APA/HANS PUNZ

Zürich – Das österreichische Fußball-Nationalteam wird in der aktuellen Fifa-Weltrangliste weiter auf Platz 23 geführt. Das Ranking führt weiterhin Belgien vor Weltmeister Frankreich und Brasilien an. Den größten Sprung in der Spitzengruppe machte Italien, das sich um drei Plätze auf Rang sieben verbesserte. Das Team aus Dänemark, dem Österreich zuletzt 0:4 in der WM-Qualifikation unterlag, ist neuer Zehnter – und liegt damit auch vor Deutschland (12.).

Unter den europäischen Mannschaften ist das ÖFB-Team von Trainer Franco Foda weiter die Nummer 15. Die EM-Gruppengegner Niederlande, Ukraine und Nordmazedonien liegen in der Weltrangliste auf den Plätzen 16, 24 und 62. Die nächsten Länderspiele bestreitet Österreichs Auswahl bei den Testspielen vor der EM am 2. Juni in England und am 6. Juni gegen die Slowakei. (APA, 7.4.2021)

1. ( 1.) Belgien 1.783 Punkte

2. ( 2.) Frankreich 1.757

3. ( 3.) Brasilien 1.743

4. ( 4.) England 1.687

5. ( 5.) Portugal 1.666

6. ( 6.) Spanien 1.648

7. (10.) Italien 1.642

8. ( 7.) Argentinien 1.642

9. ( 8.) Uruguay 1.639

10.(12.) Dänemark ** 1.632

weiter:

16. (14.) Niederlande * 1.598

23. (23.) ÖSTERREICH 1.523

24. (24.) Ukraine * 1.516

44. (48.) Schottland ** 1.441

62. (65.) Nordmazedonien * 1.375

85. (87.) Israel ** 1.283

113. (107.) Färöer ** 1.165

177. (177.) Moldau ** 948

* = Gegner des ÖFB-Teams bei der EM ** = Gegner des ÖFB-Teams in der WM-Qualifikation