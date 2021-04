Außerdem die neue Arztserie "Dr. Ballouz", das Wirtschaftsmagazin "Eco" und "Am Schauplatz" über Österreichs Gastronomie im Lockdown

Bei der Suche nach seiner verschwundenen Tochter stößt Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter) auf eine Verschwörung. "Bagdad nach dem Sturm", 21.05, Arte.

Foto: Sife El Amine

19.40 REPORTAGE

Re: Die Marmorbrüche von Carrara Die seit der Antike berühmten Steinbrüche von Carrara in Italien sind dank modernster Methoden der Ausbeutung heute Schauplatz eines Konflikts zwischen Naturschutz und Wirtschaft: Umweltschützer nennen es Raubbau, andere verteidigen die Arbeitsplätze in den Steinbrüchen der Toskana. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIE

Dr. Ballouz Der Bergdoktor macht Pause, jetzt kommt frischer Wind in die Arztpraxen: Amin Ballouz öffnet seine Ordination in der Uckermark. Der Mediziner floh mit 17 Jahren vor dem Krieg im Libanon, zunächst nach Syrien, dann über Ägypten 1976 nach Ostberlin. Darauf wird aber gar nicht groß eingegangen, stattdessen muss der Doktor die Trauer über den Tod seiner Frau überwinden und außerdem Patienten von körperlichen und seelischen Krankheiten heilen. Bis 21.45, ZDF

20.15 MAGAZIN

Böden im Burnout – Wie Chemie Bienen und Äcker bedroht Glyphosat, Neonicotinoide, Organophosphate, Pyrethroide: Das sind nur einige von etwa 1000 zugelassenen Pflanzenschutzmitteln in Deutschland. Mit ihnen werden in der Landwirtschaft Schädlinge, Pilze und Wildkräuter vernichtet. Rund 90.000 Tonnen Pestizide kommen pro Jahr zum Einsatz. Ein Milliardengeschäft für Chemieunternehmen. Um21 Uhr diskutiert Gert Scobel darüber mit Gästen. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Täglich geschlossen Was es bedeutet, während der Corona-Pandemie ein Gasthaus am Leben zu erhalten. Die Reporterin Doris Plank hat Betreiber seit dem zweiten Lockdown im November begleitet und ist auf viel Unverständnis für die Regierungsmaßnahmen gestoßen, hat aber auch kämpferische Wirtsleute kennengelernt, die sich durch das Coronavirus nicht unterkriegen ließen und neue Wege beschreiten. Bis 22.00, ORF 2

21.05 SERIE

Bagdad nach dem Sturm Kurz nach dem Sturz von Saddam Hussein verschwindet Sawsan, die Tochter des ehemaligen Polizisten Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter). Bei der Suche stößt er auf eine Verschwörung, deren Opfer er selbst wird: Als Gefangener von US-Truppen wird er gefoltert und schließlich rekrutiert, um Polizist in der Grünen Zone zu werden. Das Drehbuch schrieb Stephan Butchard, bekannt für Die Husseins – Im Zentrum der Macht. Bis 23.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen im ORF-Wirtschaftsmagazin mit Dieter Bornemann sind: Lkw ade? – Entscheidung um MAN-Werk in Steyr / Begehrte Posten – Wie Jobs politisch vergeben werden / "Made in Austria" – Was ist dieses Siegel wert? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Der Opernsänger Jonas Kaufmann, der Schauspieler Adi Hirschal, die ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer und der Ahnenforscher Felix Gundacker sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2