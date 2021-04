94 Prozent der Belegschaft haben an der Urabstimmung über die Zukunft des Werks teilgenommen. Der Ex-Magna-Chef wollte "ungeteilte Zustimmung"

Steyr – In Steyr dürften die Pläne von Investor Siegfried Wolf auf breite Ablehnung stoßen. Gegen das Übernahmeangebot haben sich 63,9 Prozent der 2.215 Beschäftigten des MAN-Werks ausgesprochen, die an der Urabstimmung am Mittwoch teilgenommen haben, wie der STANDARD erfuhr. Wolf hatte sich "ungeteilte Zustimmung" gewünscht, aber zumindest zwei Drittel angepeilt.



Der ehemalige Chef von Magna will mit seiner WSA Beteiligungs GmbH das Werk übernehmen, aber nur einen Teil der Belegschaft behalten. Die MAN-Zentrale in München sieht als einzige Alternative die Schließung des Werks bis 2023. Insgesamt 94 Prozent der Belegschaft haben sich an der Urabstimmung über die Zukunft des Werks beteiligt, informierte der Betriebsratschef Erich Schwarz Donnerstagfrüh.

"Stimmst du zu?"

"Stimmst du einem Übertritt in die WSA Beteiligungs GmbH unter den dir bekannten geänderten Rahmenbedingungen zu?", lautete die Frage, die auf dem Stimmzettel stand. Die Öffnungszeiten der Wahllokale waren an die Schichten angepasst. Bis 23 Uhr konnten die Beschäftigten ihre Stimme abgeben. Medienvertreter waren auf dem Werksgelände nicht zugelassen.

Lehrlinge hatten bereits vor einigen Tagen abgestimmt. Das Leasingpersonal war ebenfalls stimmberechtigt, vorausgesetzt man hatte zum Zeitpunkt der Betriebsversammlung Ende März bereits für das Unternehmen gearbeitet. Die Stimmen der Leiharbeiter wurden auch nicht getrennt ausgewertet – im Vorfeld war viel spekuliert worden, dass es ihnen vielleicht leichter fallen würde, gegen den Verkauf zu stimmen.

94 Prozent der Beschäftigten nahmen an der Urabstimmung teil. Foto: APA/MAN STEYR/MAN STEYR

Sparpaket und Umstrukturierung

Im Vorjahr war bekannt geworden, dass MAN im Zuge eines riesigen Spar- und Umstrukturierungsprogramms tausende Stellen einsparen und das Werk in Steyr bis 2023 schließen will. Ende September kündigte MAN die bestehende Standortgarantie, die den Bestand des Unternehmens in Steyr bis zumindest 2030 hätte sichern sollen. Schließlich trat Wolf als Interessent auf den Plan.

Er will von der aktuell knapp 1.900 Personen zählenden Stammbelegschaft rund 1.250 übernehmen, denen allerdings eine bis zu 15-prozentige Kürzung des Nettoeinkommens droht. Im Gegenzug gibt es Bleibeprämien von 10.000 Euro und einen Sozialplan. Spätestens bis zum Closing – bis Juni will Wolf Alleineigentümer sein – soll jeder Mitarbeiter Gewissheit haben.

Der Ex-Magna-Chef plant die Marke Steyr wiederzubeleben. Produziert werden sollen unter anderen leichte Kastenwagen mit Dieselmotoren und Elektroantrieb sowie Pritschenwagen, Kastenwagen und mittlere Lkws zwischen sechs und zwölf Tonnen sowie ein City-Bus mit Elektroantrieb und ein Bus für den Regionalverkehr. Potenzial sieht er auch in der Aluminiumfertigung. Was die Lackiererei angehe, seien Steyr auch MAN-Lieferungen über 2023 hinaus zugesichert worden, auch wenn man wohl Preisabschläge machen müsse.

Siegfried Wolf besucht die Produktionsstätte in Steyr. Foto: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Mehr als 100 Jahre Lkws

In Steyr werden seit über 100 Jahren Lkws gefertigt. Als vor ziemlich genau einem Jahr ruchbar wurde, dass damit nun Schluss sein könnte, war Feuer am Dach. Denn rund 2.200 Leute inklusive Leasingpersonal haben hier Arbeit. Gewerkschaft und Politik versuchten – wenn auch mit Jobabbau – zumindest den Standort zu erhalten und argumentierten, dass er profitabel sei. Parallel lief die Investorensuche. Denn Steyr ohne Lkw-Bau ist in Oberösterreich schwer vorstellbar.

Das Werk wurde 1914 fertiggestellt, fünf Jahre später begann die Produktion der ersten Lkw. 1989 übersiedelte man unter das Dach von MAN. 1999 übernahmen die Oberösterreicher die gesamte Lkw-Fertigung der leichten und mittleren Baureihe von MAN. Das sind Fahrzeuge mit zwei oder drei Achsen, auch mit Allradantrieb ausgestattet, mit 150 bis 340 PS und einem Gesamtgewicht von 7,5 bis 26 Tonnen. Darüber hinaus werden dort auch Sonderfahrzeuge sowie Komponenten für den Produktionsverbund des Konzerns gebaut, beispielsweise Fahrerhäuser. Außerdem befindet sich in Steyr die größte Lackieranlage Europas für Lkw-Kunststoffanbauteile. Auch Forschung und Entwicklung werden an diesem Standort betrieben. Zuletzt gab es auch eine Kleinserie von E-Trucks.

Seit mehr als 100 Jahren werden in dem Werk in Oberösterreich LKW hergestellt. Foto: FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

MAN verlagert Geschäft nach Polen

Der Konzern will das Geschäft unter anderem nach Polen verlagern. Ein Argument dafür ist, dass auch 17 Jahre nach der großen Osterweiterung der EU das Lohngefälle weiter groß ist. In den mittel- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten (MOEL) betragen die Bruttolöhne im Durchschnitt ein Drittel bis die Hälfte des österreichischen Lohnsatzes, in Bulgarien sogar nur etwa 20 Prozent.

Foto: APA

Länder mit ursprünglich sehr niedrigem Lohnniveau hatten seit 2004 den stärksten Zuwachs, Spitzenreiter Slowenien wie auch Ungarn nur einen relativ geringen, stellt Michael Landesmann vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) im Rahmen des Wissenschaftsnetzwerks Diskurs fest. Die Lohnunterschiede innerhalb der einzelnen Länder sind dabei mit Ausnahme der Hauptstadtregionen nicht viel größer als in Österreich. (APA, red, 8.4.2021)