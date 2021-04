Gemeinsam mit einem Künstlerkollektiv produzierte Lil Nas X 666 Paare eines Sneakers, der einen Tropfen menschlichen Bluts enthalten soll. Foto: Screenshot/Lil Nas X

Der US-amerikanische Rapper Lil Nas X sorgte Ende März mit dem Video seines neuesten Songs Montero (Call Me By Your Name) für Aufregung – weil er darin dem Teufel einen Lapdance gibt. Nun veröffentlichte er ein gleichnamiges Browser-Spiel, in dem man eigentlich nur Ziel hat: Zu Montero twerken, um möglichst viele Punkte zu sammeln und alle Levels abzuschließen.

Bei dem Game dürfte es sich um einen weiteren PR-Stunt handeln, um sein neuestes Werk zu bewerben. Zuvor arbeitete er bereits mit dem Internetkollektiv MSCHF zusammen, um 666 Paare eines Sneakers zu produzieren. Dieser soll nicht nur einen Tropfen menschlichen Bluts in der Sohle enthalten, sondern wird zudem mit einer umgedrehten Version des Nike-Logos geschmückt. Eine Tatsache, die den Sportschuh-Hersteller nicht sehr zu erfreuen schien. Der STANDARD berichtete.

Wer das Spiel selbst ausprobieren möchte, kann das übrigens jederzeit gratis unter monterocallmebyyour.name. (red, 8.4.2021)