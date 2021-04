Stipendien in der Höhe von 15.000 US-Dollar werden an nachhaltige Projekte aus den Bereichen Mode, Kunst, Design, Architektur und Technik vergeben

Der karitative Zweig der Swarovski Foundation hat im März ein globales Förderprogramm namens "Creatives for Our Future" gestartet, das Stipendien in der Höhe von 15.000 US-Dollar an Kreative im Alter von 18 bis 25 in den Bereichen Mode, Kunst, Design, Architektur und Technik vergibt.

Swarovski Foundation

Unterstützt von international renommierten Mentorinnen und Mentoren sollen die jungen Talente sozial und ökologisch nachhaltige Lösungen für die Zukunft erarbeiten. Bis 9. April 2021 kann noch eingereicht werden. (red, 8.4.2021)