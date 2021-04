Einigung mit Präsident Hensel – Noch "formale Dinge" bei Vertrag zu lösen – Am Freitag Gespräch über Stöger-Zukunft

Der Verbleib von Kraetschmer (li) bei der Austria ist fix, jener von Stöger (re) noch nicht. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Markus Kraetschmer bleibt Vorstand von Fußball-Bundesligist Austria Wien. Der 49-Jährige und Präsident Frank Hensel sind sich einig geworden. "Wie es nun im Detail aussieht, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen besprechen, auch die formalen Dinge meines Vertrages sind noch zu lösen. Aber das ist zweitrangig, wichtig ist, dass ich an Bord bleibe", wurde Kraetschmer in der "Krone" zitiert.

Zuletzt war über ein Ende Kraetschmers nach 23 Jahren beim Verein bzw. einen Positionswechsel innerhalb des Klubs spekuliert worden. Vor zwei Wochen hatten die Favoritner Gerhard Krisch überraschend zum zweiten Vorstand bestellt. "Das Aufgabengebiet ist so groß und komplex, dass es einer alleine ohnehin nicht mehr schafft", sagte Kraetschmer.

Verhandlungen mit Stöger

Am Freitag soll es nun ein Gespräch zwischen Hensel und Sportvorstand und Trainer Peter Stöger über dessen Zukunft geben. "Wir wünschen uns natürlich, dass wir den Peter zum Weitermachen überreden können, er ist in unserem Wunschmodell, wie die Aufgabenverteilung in Zukunft aussehen soll, eine zentrale Figur. Aber wir wissen auch alle, dass wir dem Peter Perspektiven bieten müssen, damit er Ja sagt", erklärte Kraetschmer, dessen Klub finanziell angeschlagen ist.

Mit dem momentanen Wissen ist der Spagat zwischen sportlichen Wunschzielen der Austria – der neue "strategische Partner" Insignia peilte bei der Vorstellung vor einem Monat die Rückkehr auf die europäische Bühne an – laut Stöger nicht bewältigbar. "Zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, ich schaffe das nicht", ließ der bald 55-Jährige vor dem Match gegen Altach auf Sky wissen. "Wenn das nicht mein Verein wäre, hätte ich schon irgendwann hingeschmissen, was ich während einer Saison noch nie gemacht habe." (APA, red, 8.4.2021)