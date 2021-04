Vier NGOs haben einen offenen Brief an Landwirtschaftsministerin Köstinger geschrieben

Eine freiwillige Kennzeichnung hat bisher zu keiner Veränderung geführt, kritisieren die Umweltorganisationen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Vier Umweltorganisationen urgieren eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel in der Gastronomie. In einem offenen Brief drängen Vier Pfoten, WWF, Global 2000 und Land schafft Leben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung bei Fleisch, Eiern und Milch bei Speisen in Lokalen zuzustimmen. Die ÖVP spricht sich bisher nur für eine freiwillige Kennzeichnung in der Gastronomie aus.

Der Vorstoß von Konsumentenschutzminister Rudolf Anschober (Grüne) für eine Kennzeichnungspflicht werde nicht nur von Tier- und Konsumentenschützern, sondern auch von der heimischen Landwirtschaft gefordert. Denn sie stehe im Preiskampf mit ausländischen Agrarprodukten, die teilweise kostengünstiger unter geringeren Tierschutzstandards produziert würden. Eine freiwillige Kennzeichnung habe bisher zu keiner Veränderung geführt, heißt es in dem offenen Brief. (APA, 8.4.2021)