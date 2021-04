In Schanghai konnte die MWC heuer bereits stattfinden. Foto: APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Die großen Konferenzen von Technologiekonzernen dienen meist als Bühne für neue Produkte, Technologien und Techniken. Aufgrund der Corona-Pandemie verlegen die meisten Firmen ihre Veranstaltungen heuer ins Internet und machen diese auch kostenlos zugänglich. Das gilt jedoch nicht für alle, denn einige Veranstalter scheinen an hybriden Lösungen zu arbeiten oder auf eine Entspannung im Herbst zu hoffen. Es folgt ein Überblick über alle großen Events der Techbranche und wo man sie heuer verfolgen kann.

Offline und Hybrid

Es lassen sich einige Tech-Events finden, die heuer versuchen wollen, ihre Veranstaltung auf festem Boden über die Bühne zu bringen.

Ein heimisches Beispiel ist das diesjährige 15 Seconds Festival in Graz. Wie die Veranstalter auf ihrer Website ankündigten, wurde der Event vom Juni 2021 in den Herbst (30. September – 1. Oktober) verschoben. Auch die Location wurde ins Stadtzentrum verlegt, wo es mehr Möglichkeiten für Aktivitäten an der frischen Luft geben soll. Für Vortragende, die aufgrund möglicher Reisebeschränkungen nicht vor Ort sein können, setzt man auf ein hybrides Konzept, bei dem Gäste ihren Vortrag in die Venue streamen können.

Auch der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona setzt auf eine hybride Umsetzung. Vom 25. Juni bis 1. Juli soll es sowohl für Teilnehmer als auch für Vortragende möglich sein, sich online und offline auszutauschen. Das wolle man mit Livestreams von Keynotes und virtuellen Ausstellungen ermöglichen. Vorträge sollen auch aufgezeichnet verfügbar werden, um die Teilnahme aus verschiedenen Zeitzonen zu erleichtern. Kostenlos ist die Online-Teilnahme nicht, ein Ticket für eine rein virtuelle Teilnahme kostet 768 Euro.

Der große Web Summit soll dieses Jahr nach Lissabon zurückkehren und ist für den 1. bis 4. November angesetzt. Wie die Veranstalter dem STANDARD bestätigten, wird zurzeit ein Event in rein physischer Form geplant. Der We Are Developers Congress wurde letztes Jahr auf den 28. Juni 2021 verschoben und soll aktuellen Angaben nach heuer wieder in Berlin stattfinden. Ebenfalls in der deutschen Hauptstadt veranstaltet werden soll der Elektronikevent IFA Berlin, vom 3. bis 7. September. Ebenfalls offline stattfinden möchte der Start-up-Event Twenty2x Kickstart (15.–17. Juni) in Hannover.

Online only

Die Hannover Messe widmet sich heuer Innovationen der Industrie von 12. bis 16. April, und das in einer "digital edition". Ein Ticket zum Event beläuft sich auf knapp 20 Euro. Auch die größte Gaming-Konferenz, die E3, hat sich dazu entschieden, den gesamten Event online abzuhalten. Er findet vom 12. bis 15. Juni statt und ist ebenfalls kostenlos. Das viertägige 4GameChangers-Festival startet heuer am 27. April und kann sowohl online als auch auch im Fernsehsender Puls 24 übertragen. Die Start-up-Wochen Vienna Up hätten 2020 ihre Prämiere feiern sollen, mussten jedoch abgesagt werden. Dieses Jahr sollen sie vom 27. April bis zum 12. Mai online stattfinden.

Wie letztes Jahr wird auch die Apple WWDC am 7. Juni ein virtueller Event bleiben. Diesem Trend schließen sich weitere Entwicklerkonferenzen anderer Techkonzerne an, etwa die Microsoft Build (25. bis 27. Mai), die Google I/O (18. bis 20. Mai) und Facebooks F8 (2. Juni). Die Teilnahme an diesen Entwickler-Events ist heuer für alle offen und kostenlos. (Tiana Hsu, 8.4.2021)