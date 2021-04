Hollywood – US-Schauspieler Walter Olkewicz ist tot. Der Nebendarsteller aus der amerikanischen Mysteryserie "Twin Peaks" verstarb am Dienstag im Alter von 72 Jahren. "Er war ein guter Mann, der seine Liebe zur Kreativität und zu den Künsten in alles gesteckt hat, was er getan hat", so Olkewiczs Sohn.

In David Lynchs Kultserie "Twin Peaks" verkörperte Olkewicz den zwielichtigen Barmann und Croupier Jacques Renault. Zudem spielte er Rollen in den Fernsehserien "Grace" und "Seinfeld".

(APA, 8.4.2021)