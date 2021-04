PUBG ist eines der erfolgreichsten Spiel der vergangenen Jahre. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Die vor allem für das Videospiel PUBG bekannte koreanische Firma Krafton plant den Sprung an die Börse. Das Unternehmen habe eine vorläufige Genehmigung beantragt, teilte die koreanische Börse mit. Analysten zufolge könnte es einer der größten Börsengänge in Korea in diesem Jahr werden. Bei außerbörslichen Transaktionen wurde Krafton am Donnerstag mit rund 20 Bill. Won (rund 15 Mrd. Euro) bewertet.

Umsatz

2020 erzielte die Firma einen Umsatz von 1,67 Bill. Won und einen operativen Gewinn von 774 Mrd. Won. Das Online-Shootergame PUBG ist eines der erfolgreichsten Videospiele mit bis zu 55 Millionen aktiven Spielern an Wochenenden außerhalb Chinas. Firmengründer Chang Byung-gyu ist der größte Aktionär mit einem Anteil von 16,4 Prozent, gefolgt von Tencent Holding mit 15,5 Prozent. Dem chinesischen Konzern gehört unter anderem Riot Games, das mit dem Online-Fantasyspiel League of Legends ebenfalls Millionen aktive Spieler hat. (APA, 8.4.2021)