Foto: Lenovo

Die Zeiten ausgefallener Smartphone-Designs sind weitgehend vorbei: Wer sich heute in einem Handy-Shop umsieht, wird sehr viele Geräte mit großen Ähnlichkeiten finden – und zwar sowohl äußerlich als auch innerlich. Auf gewisse Weise ist das auch verständlich. Je ausgereifter die Smartphone-Kategorie generell wird, desto stärker "lernen" die Hersteller von anderen. Die Designs nähern sich entsprechend an. Das hat prinzipiell auch so seine Vorteile, ist aber gleichzeitig auch schlicht: langweilig.

Die Rettung naht!

Zum Glück gibt es aber auch noch die eine oder andere Spezialkategorie, in der mehr Mut zum Experiment vorhanden ist. Neben faltbaren Smartphones sind dies zunehmend speziell auf Gaming ausgerichtete Geräte. Geradezu ein Paradebeispiel hierfür liefert nun der chinesische Hardwarehersteller Lenovo.

Das Legion Phone Duel 2. Foto: Lenovo

Ein Hardware-Exzess

Mit dem Legion Phone Duel 2 hat Lenovo ein neues Gaming-Smartphone vorgestellt, über das jede Menge interessante Dinge gesagt werden können. Dazu gehört etwa, dass es nicht bloß einen sondern gleich zwei aktive Lüfter hat, um eine maximale Performance beim Spielen zu erlauben. Als Prozessor kommt dabei zwar derselbe Snapdragon 888 zum Einsatz, der auch bei vielen "normalen" High-End-Smartphones verwendet wird, die aktive Kühlung erlaubt aber diesen länger auf Volllast betreiben zu können. Das RAM liegt je nach Variante bei 12 oder 16 GB. Eine Modell mit 18 GB soll es zwar auch geben, dies ist aber offenbar nicht für den europäischen Markt vorgesehen. Der lokale Speicherplatz ist mit 256 bzw. 512 GB angegeben.

Das Display ist 6,92 Zoll groß, die Auflösung des OLEDs beträgt 2.460 x 1.080 Pixel. Dies wird kombiniert mit einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hz, und für Gamer noch ein weiterer Bonus: Der Touch-Sensor läuft mit 720 Hz, was besonders flotte Reaktionszeiten erlauben soll. Die maximale Helligkeit des Bildschirms ist mit 1.300 Nits angegeben. Für den passenden Sound sollen zwei Frontlautsprecher sorgen.

Foto: Lenovo

Akku

Ziemlich beeindruckend lesen sich auch die Eckdaten in Hinblick auf die Akkuleistung. Der Akku ist mit 5.500 mAh angegeben, wobei es sich dabei genau genommen, um zwei Akkus handelt, die parallel betrieben werden. Schon das beigefügte Ladegerät lädt mit 65 Watt äußerst flott, optional ist aber auch noch flottere Variante erhältlich. Diese liefert dann 90 Watt, womit der gesamte Akku in rund 30 Minuten voll sein soll. Die Ladung erfolgt dabei parallel über beide USB-C-Anschlüsse – und ja, das heißt, dass das Legion Phone Duel 2 tatsächlich zwei dieser Ports hat.

Ebenfalls ganz auf Gamer ausgerichtet ist die Tastenausstattung: Es gibt vier Schultertasten sowie zwei druckempfindliche Sensoren im Display und zwei Touchsensoren am Rand des Kameramoduls. Dieses ist übrigens auch nicht zu übersehen, ist es doch sehr auffällig in der Mitte des Geräts angebracht. Konkret ist hier eine Hauptkamera mit 64 Megapixel und eine Ultraweitwinkelkamera mit 16 Megapixel und einem Bildwinkel von 123 Grad angebracht. Neben den Kameras befindet sich dann noch eine RGB-Beleuchtung, wie es sich für ein waschechtes Gaming-Geräte gehört. Für Selfies gibt es eine Pop-Up-Kamera, die bei Bedarf aus dem Gehäuse gefahren wird.

Verfügbarkeit

Als Software läuft auf dem Legion Phone Duel 2 Lenovos eigenes ZUI 12.5 auf Basis von Android 11. Das Legion Phone Duel 2 soll in Europa ab Mai erhältlich sein. Den Preis gibt man je nach Ausstattung zwischen 800 und 1.000 Euro an. (apo, 8.4.2021)