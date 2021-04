Man sieht es ihm nicht an, aber der unscheinbare Émile (Denis Podalydès) hat Superkräfte – Dante Desarthes "Der durch die Wand geht", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Les Films du Poisson

19.40 REPORTAGE

Re: Provinz für Anfänger – Italiens Ideen gegen die Landflucht Ein Drittel der Dörfer und Kleinstädte Italiens ist vom Aussterben bedroht. Mit ungewöhnlichen Projekten versuchen einige jetzt, neue Anreize zu schaffen. Die Gemeinde von Teora zahlt etwa neuen Einwohnern für zwei Jahre die Miete, wenn ihre Kinder im Ort in die Schule gehen. Bis 20.15, Arte

20.15 CASTING

Starmania 21 In der zweiten Semifinalshow treten 16 Kandidatinnen und Kandidaten an, um die Juroren Tim Bendzko, Ina Regen, und Nina "Fiva" Sonnenberg von ihrer Performance zu überzeugen. Bis 22.25, ORF 1

20.15 SUPERKRÄFTE

Der durch die Wand geht (Le passe-muraille, F 2016, Dante Desarthe) Émile lebt ein zurückgezogenes Leben in Montmartre und arbeitet als Angestellter bei einer Versicherung. Als er seine neue Kollegin Ariane kennenlernt, entdeckt Émile nicht nur sein Innenleben wieder, sondern auch etwas Ungeheures. Er kann durch Wände gehen. Mit Denis Podalydès als Superheld. Bis 21.50, Arte

22.25 THRILLER

M – Eine Stadt sucht einen Mörder (D 1931, Fritz Lang) Ein Schatten schleicht in Fritz Langs erstem Tonfilm durch Berlin: Als psychopathischer Kindermörder hält Peter Lorre eine ganze Stadt in Atem, Polizei wie Ganoven heften sich an seine Fersen. Noch immer ein filmisches Großereignis. Bis 0.15, 3sat

Trailer zu "M – Eine Stadt sucht einen Mörder". Universum Film

22.25 KOMÖDIE

Ich, du und der Andere (You, Me and Dupree) USA 2006, Anthony Russo, Joe Russo)Der Architekt Carl und die Lehrerin Molly sind verliebt und feiern Hochzeit auf einer Trauminsel. Doch dann steht Carls Freund vor der Tür. Der hat Job, Freundin und Wohnung verloren und nistest sich ein. Damit ist Chaos vorprogrammiert. Kurzweilig. Bis 0.35, ATV

22.35 STREITGESPRÄCH

3 am runden Tisch: Wer zahlt die Krise? Die Reichen oder alle? Bei Patricia Pawlicki diskutieren die Beraterin Antonella Mei-Pochtler (Leiterin von Think Austria im Bundeskanzleramt) und Lisa Mittendrein von Attac. Bis 23.05, ORF 3

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Pocahontas – Die wahre Geschichte Als Häuptlingstochter, die mit ihrer Liebe zu einem Weißen zwei unterschiedliche Kulturen von einer friedlichen Koexistenz überzeugt, eroberte sie Kinoleinwände und Kinderzimmer. Als Vermittlerin zwischen den Ureinwohnern und den ersten britischen Siedlern in Amerika ist sie im Gründungsmythos der Vereinigten Staaten verankert. Doch wer war Pocahontas wirklich? Bis 23.50, ORF 2

23.20 MAGAZIN

Tracks Mit diesen Themen: 5G: Strahlenverseuchende Technologie oder das Paradies des Internets der Dinge? / Forensic Architecture: Das Kollektiv will staatliche Gewaltakte ans Licht bringen. / Sandra Wollner, Regisseurin von The Trouble with Being Born im Interview. Bis 23.50, Arte