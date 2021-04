Nun bekommen auch die Briten die uns wohlbekannte "Corona-Ampel": Sie soll in Zukunft "sichere" Reiseländer kennzeichnen. Foto: imago images/Shotshop

London – Großbritannien will Anfang Mai über die Möglichkeit des internationalen Reisens entscheiden und dafür ein Ampelsystem einführen. Wie Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, könnten internationale Reisen schon ab dem 17. Mai wieder möglich sein: "Das heute angekündigte Rahmenwerk wird dazu beitragen, dass wir den Reiseverkehr sicher und nachhaltig wieder aufnehmen können", sagte Shapps.

Das System stelle sicher, "dass wir die hart errungenen Erfolge unserer Impfkampagne schützen und bietet sowohl den Passagieren als auch der Industrie ein beruhigendes Gefühl, wenn wir wieder anfangen, ins Ausland zu reisen." Demnach werde man Länder in rote, gelbe oder grüne Kategorien einordnen, je nachdem wie groß die Risiken im jeweiligen Zielland sind. Die Regierung eröffnete damit auch Fluggesellschaften und Reiseunternehmen eine Perspektive, die zuvor auf eine Erklärung mit Blick auf die anstehende Sommerurlaubssaison drängten.

Raus aus der strengen "Wintersperre"

Zu den Faktoren, die entscheiden, in welche Kategorie ein Land fällt, gehören beispielsweise wie hoch der Anteil der geimpften Bevölkerung im Zielland ist sowie die Höhe der Infektionsrate. Unter dem neuen Ampelsystem sollen Einschränkungen wie Hotelquarantäne, häusliche Quarantäne und obligatorische Corona-Tests unterschiedlich gelten, je nachdem, aus welcher Länderkategorie ein Reisender kommt. Eine von der Regierung gebildete Arbeitsgruppe zu diesem Thema erklärte außerdem, dass sie mit der Reiseindustrie und privaten Coronavirus-Testanbietern zusammenarbeite, um die entstehenden Kosten für die britische Öffentlichkeit gering zu halten. "Dies könnte billigere Tests einschließen, wenn Urlauber nach Hause zurückkehren, sowie die Frage, ob die Regierung in der Lage wäre, Tests vor der Abreise zur Verfügung zu stellen", hieß es in einer Erklärung.

Großbritannien kommt aufgrund seiner erfolgreichen Impfkampagne allmählich aus der strengen Wintersperre heraus. Die Fallzahlen sind seit dem Höchststand im Jänner stark gesunken. Derzeit sind internationale Reisen nur unter bestimmten, von der Regierung festgelegten Umständen erlaubt. (APA, Reuters, 9.4.2021)