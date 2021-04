Wie leicht finden Sie es, Mode zu finden, in der Sie sich gut fühlen? Foto: getttyimages/istockfoto/grivina

Neues Gewand einzukaufen ist oft ein zweifelhaftes Vergnügen. Steht einem in kleineren und durchschnittlichen Größen in den Geschäften üblicherweise eine große Auswahl zeitgemäßer und typgerechter Optionen zur Verfügung, wird es schon schwieriger – und oft auch teurer –; wenn man ein paar Konfektionsgrößen darüber sucht. Zwar hat sich in den letzten Jahren in der Modewelt einiges getan, und es dürfte auch bei vielen Designern und Modelabels angekommen sein, dass sich vielleicht auch übergewichtige Menschen gern modisch anziehen und ihre Körper nicht in sackartigen Gewändern verstecken möchten. So meint auch diese STANDARD-Userin:

Dennoch ist es nach wie vor nicht selbstverständlich, und bei XL oder XXL ist es oft genug vorbei mit der Auswahl – wenn es diese Größen denn überhaupt gibt. Und selbst wenn theoretisch passende Kleidung angeboten wird, ist diese oft alles andere als schmeichelhaft geschnitten:

Ihre Shoppingerfahrungen und -tipps?

Welche Hürden gibt es beim Gewandkauf in größeren Größen? Wo finden Sie Garderobe, die sie glücklich macht und in der Sie sich gut fühlen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Empfehlungen im Forum! (aan, 13.4.2021)