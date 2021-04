Günther Jauch ist mit Corona infiziert. Für die RTL-Samstagabendshow fällt er aus. Foto: imago images/Camera4

Köln – TV-Star Günther Jauch ("Wer wird Millionär?") hat sich laut RTL mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Sender am Freitag in Köln mitteilte, muss der 64-Jährige deshalb zum ersten Mal seit 31 Jahren krankheitsbedingt einen Moderations-Job absagen. Der Publikumsliebling sollte nach bisheriger Planung ab kommender Woche laut der deutschen Bundesregierung für die Corona-Schutzimpfung werben.

Jauch wird nun am Samstagabend bei der neuen Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" vertreten werden. Denn die geplante Sendung soll auch trotz seines Ausfalls stattfinden. Wer den 64-Jährigen vertritt, wird in der Live-Show am Samstag bei RTL bekanntgegeben. In der nächsten Ausgabe will Jauch dann wieder am Start sein: "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin", wird er vom Sender zitiert. (red, 9.4.2021)