Foto: ORF / Liam Daniel

Wien – Bald ist es 35 Jahre her, dass sich im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 ein schwerer Atomunfall ereignete. Der ORF zeigt im Vorfeld des Jahrestags alle fünf Folgen der preisgekrönten Mini-Serie "Chernobyl" als deutschsprachige Free-TV-Premiere. Los geht es am Montag um 20.15 Uhr. Mit genügend Sitzfleisch ist man auch noch zum Start der letzten Folge um 0.25 Uhr dabei.

"Chernobyl" behandelt die Folgen der Nuklearkatastrophe und stützt sich dabei weitgehend auf die realen Geschehnisse. Im Mittelpunkt steht ein Wissenschafter, der von der damaligen Regierung als Experte herangezogen wurde. Die Serie wurde unter anderem mit zehn Emmys und dem Golden Globe für die "Beste Mini-Serie" ausgezeichnet. In den wichtigsten Rollen sind Jared Harris, Emily Watson und Stellan Skarsgard zu sehen.

ORF 2 und ORF3 warten dagegen mit Dokumentationen auf. So ist am 23. April um 22.35 Uhr etwa "Das Tschernobyl-Vermächtnis" von Tetyana und Alexander Detig auf ORF 2 zu sehen. ORF 3 widmet dem Atomunfall am 24. April einen dreiteiligen "zeit.geschichte"-Abend. Den Start macht "Die wahre Geschichte von Tschernobyl", gefolgt von "Strahlende Tage". "Fukushima – Tagebuch einer Katastrophe" blickt zum Abschluss auf einen jüngeren ähnlich gelagerten Vorfall in Japan im Jahr 2011 zurück. (APA, 9.4.2021)