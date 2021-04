Die anhaltenden Negativschlagzeilen über Astra Zeneca sorgen für Verunsicherung und Impfabmeldungen.

Der Corona-Impfstoff von Astra Zeneca kommt nicht aus den Negativschlagzeilen. Diese Woche wird kein Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers in Österreich eintreffen. Kommende Woche wird dann mit 26.400 Dosen auch nur knapp die Hälfte der zunächst erwarteten 50.900 eintreffen. Auch die vorhandenen Impfdosen stoßen bei immer mehr Menschen auf Ablehnung. In der Steiermark haben in dieser Woche rund 1.700 von 5.000 angemeldeten Personen ihren Impftermin nicht wahrgenommen, sagte der steirische Impfkoordinator Michael Koren dem ORF.

Das gleiche Bild zeigt sich bei den kommenden steirischen Impfterminen: "Nächste Woche gibt es 25.000 Impfungen mit Astra Zeneca, davon haben sich schon 3.700 abgemeldet und wollen den Impftermin nicht wahrnehmen", sagte Koren.

Die erhebliche Verunsicherung über den Impfstoff von Astra Zeneca macht sich auch schon in Wien bemerkbar. Momentan verzeichnet die Stadt rund zehn Prozent Absagen bei Impfterminen – aufgrund von Erkrankungen oder Terminkollisionen, aber auch aus Sorge vor dem Astra-Zeneca-Impfstoff. Auch in Oberösterreich sagen rund fünf Prozent die Termine mit für eine Astra Zeneca-Impung ab, heißt es auf Anfrage vom Landeskrisenstab. Die Nachfrage überwiege der Skepsis jedoch bei Weitem. Es gebe keine Probleme, die frei gewordenen Slots sofort wieder aufzufüllen.

Laut Empfehlung des Nationalen Impfgremiums soll der Impfstoff in Österreich jedoch weiterhin in allen Altersgruppen verimpft werden. Das Gremium folgt dabei der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA).

Im Burgenland hat man noch keine Abmeldungsbewegungen wahrgenommen. Jasmin Puchwein, die Sprecherin von Landeshauptmann Doskozil, führt das auch auf das spezielle burgenländische Anmeldesystem zurück. "Allen, die zum Impfen drankommen, bieten wir drei Termin an und schreiben auch den Impfstoff dazu." Ausdrücklich abmelden müsse sich aber niemand, deshalb wisse man gar nicht, warum jemand einen Termin nicht wahrnimmt: "Wenn jemand nicht kommt, rückt ein anderer nach. Die Impfzentren und Impfärzte haben Wartelisten mit Leuten aus derselben Personengruppe. Die werden dann durchgerufen. Das funktioniert bis jetzt gut, keine Impfdose ist übriggeblieben."

Nur vereinzelt Abmeldungen im Westen

Im Westen werden derzeit weit weniger Impftermine abgesagt, wie ein STANDARD-Rundruf zeigt. In Salzburg halten sich die Abmeldung bisher in Grenzen, heißt es vom Sprecher des Landes, Franz Wieser. Nur vereinzelt würden angemeldete Personen sich nun doch nicht impfen lassen. "Was wir feststellen, ist, dass die Leute viel mehr Information zu Astra Zeneca brauchen", sagt Wieser. Deshalb verfolge Salzburg eine transparente Informationspolitik. Bei der Impfaktion für die Pädagoginnen und Pädagogen in der Karwoche habe man etwa runde Tische mit Impfexperten veranstalten, bei denen mehr als tausend Teilnehmer waren.

Die anhaltende Diskussion über den Impfstoff verunsichere die Menschen, sagt Wieser. Die Auswirkungen der Entscheidung Deutschlands, den Impfstoff nur noch an ältere Personen zu verimpfen, werde man wohl erst Mitte nächster Woche beurteilen können. Impfstoff verfallen werde jedenfalls auch bei mehreren Abmeldungen nicht. Sollten mehrere Personen nicht zur Impfung erscheinen, werden einfach weitere Gruppen nach dem Impfplan zur Impfung eingeladen. Zudem sei es bei Astra Zeneca auch leichter, weil der Impfstoff länger im Kühlschrank lagern kann.

In Vorarlberg werden Absagen "wie auch schon die Wochen zuvor in überschaubarem Ausmaß" registriert, heißt es vom Land. Es gelinge dennoch problemlos, alle zur Verfügung stehenden Astra-Zeneca-Dosen zu verimpfen. Bei Terminabsagen kontaktiere man kurzerhand die nächsten Personen, die sich haben vormerken lassen und laut Impfplan infrage kommen. (Steffen Arora, Oona Kroisleitner, Markus Rohrhofer, Stefanie Ruep, Wolfgang Weisgram, 9.4.2021)