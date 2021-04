Das neue Feature wird vorerst nur in den USA ausgerollt

So wird die Markierung aussehen Foto: Facebook

Damit Facebook-Nutzer künftig Satire-Medien besser von echten Nachrichten unterscheiden können, führt das soziale Medium nun eine passende Markierung ein. Facebook kündigte das Feature am Mittwoch an, ausgerollt werden soll es vorerst nur in den USA.

Satire, Beamte und Fans

Beiträge, die von Beamten, Fanseiten und Satireseiten stammen werden künftig auch als solche gekennzeichnet. Besonders auf Beiträge von Satiremagazinen wie "The Onion" scheinen einige Nutzer hineinzufallen, da sie den Ton von echten Nachrichtenmedien imitieren. Im vergangenen Jahr wurden solche Markierungen bereits für staatlich kontrollierte Medien eingeführt.

Das Feature wird in den USA ab sofort ausgerollt. Dabei soll es sich laut Facebook noch um einen "Test" handeln. Wann und ob solche Markierungen in anderen Ländern umgesetzt werden, ist noch nicht bekannt. (red, 09.04.2021)