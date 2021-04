Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews von heute:

Serienblog Prie-View OMG – "Star Wars", "Loki", "Onkel Jesse"! Streamingtipps fürs Frühjahr Highlights bis Juni: "Shadow and Bone", "Mare of Easttown", "Intergalactic", Neues von "The Handmaid's Tale", "Grey's Anatomy", "Call My Agent" – eine Auswahl

Diffamierung I Verband der Auslandspresse: "Neue Qualität von Angriffen" auf Medien Nach Attacken Sloweniens und Ungarns auf ARD und "Profil" – "Klima der Einschüchterung"

Diffamierung I Sloweniens Premier attackiert ARD-Journalisten auf Twitter Wegen Bericht über Pressefreiheit in Slowenien – Jansa beklagt "Zensur im Stil von Prawda oder Der Stürmer" – BR-Chefredakteur wies Vorwürfe zurück

Diffamierung III "Falter" gegen "Zur Sache": "Jetzt probiert es die ÖVP mit Orbán-Style" Ein Text zum Ibiza-Video stellt die journalistische Sorgfalt des "Falter"-Chefredakteurs infrage. Dieser sieht Machtmissbrauch und ein System, Journalisten zu diskreditieren

Zweite Karriere Ex-US-Außenminister Pompeo wird Kommentator beim Sender Fox News Will "offenen, sachlichen Blick" auf die Weltpolitik vermitteln

Semifinale Starmania 21 – bei uns im Forum können Sie mitreden Ab 20.15 Uhr in ORF 1

Super-GAU Lockdown-Kulturtipp: ORF zeigt Mini-Serie "Chernobyl" in einem Stück Deutschsprachige Free-TV-Premiere am Montag, 12. April, ab 20.15 Uhr – Tschernobyl-Dokumentationen auf ORF 2 und ORF 3

Pandemie Günther Jauch mit Corona infiziert – Auftritt in RTL-Show fällt aus "Denn sie wissen nicht, was passiert" soll am Samstagabend von jemand anderem moderiert werden – Jauch eigentlich als prominente Werbefigur für Corona-Impfung vorgesehen

Switchlist "Ich, du und der Andere" und "Der durch die Wand geht": TV-Tipps für Freitag Außerdem eine Reportage über Italiens Ideen gegen die Landflucht, die wahre Geschichte von Pocahontas und Fritz Langs "M – Eine Stadt sucht einen Mörder

Die Etat-Redaktion wünscht ein angenehmes Wochenende!