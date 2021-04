Luxuriöses Essen wurde versprochen, ein Käsetoast wurde geliefert. Foto: Screenshot/Twitter

Der US-Amerikaner Trevor DeHaas veröffentlichte 2017 auf Twitter ein Bild des Abendessens, das er auf dem groß beworbenen und kläglich gescheiterten Fyre Festival erhielt. Zu sehen ist darauf eine Styroporbox mit etwas Weißbrot, Käse und einem kleinen Salat. Den Tweet will er nun als Non-Fungible Token verkaufen und hofft, dabei 80.000 Dollar einzunehmen, mit denen seine Arztrechnungen bezahlt werden sollen.

"Da der NFT-Markt im Moment so heiß ist, dachte ich mir: Ich versuche es mal, damit ich nicht auf Gofundme angewiesen bin, um meine medizinischen Kosten zu begleichen", sagte DeHaas in einer E-Mail an "The Verge". "Das Letzte, was ich will, ist, jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, damit er für meine Arztrechnungen aufkommt. Aber ich möchte, dass der Gewinner der Auktion weiß, dass sein Geld für einen guten Zweck verwendet wird."

Versprochener Luxus und große Enttäuschung

Die Organisatoren kündigten den Event damals als exklusives, luxuriöses Musikfestival auf den Bahamas an. Mit inkludiert: erstklassiges Catering, namhafte Künstler und Transport per Jetski und Yacht. Kendall Jenner wurden damals sogar 250.000 Dollar gezahlt, um die Veranstaltung zu bewerben. Gäste zahlten bis zu 12.000 Dollar für ein Ticket. Die Realität sah jedoch ganz anders aus, wie Postings wie jenes von DeHaas schnell zeigten – und dem Organisator, Billy McFarland, 2018 sechs Jahre Haft bescherten. Er bekannte sich des Betrugs schuldig.

Inspiration für den Verkauf seines Tweets fand Trevor DeHaas in jenem des ersten Tweets von Twitter-CEO Jack Dorsey. Dieser brachte am 22. März stolze 2,9 Millionen Dollar. Seinen eigenen Beitrag verkauft er auf flipkick.io, einem in New York ansässigen Unternehmen für Künstler und Musiker, das ebendiesen (eigenen Aussagen nach) helfen will, "ihre Arbeit mit NFTs zu monetarisieren".

Nierentransplantation

Ironischerweise ist Ja Rule, der das gescheiterte Festival mitorganisierte, als Head of Artists and Repertoire auf der Flipkicks-Webseite gelistet.

Bei Verkauf will DeHaas sowohl die Urheber- als auch die Eigentumsrechte für den NFT an den Auktionsgewinner übertragen. Sein Ziel ist, Geld für die Behandlung seiner im Endstadium befindlichen Nierenerkrankung zu nutzen. "Die Kosten für eine Nierentransplantation können selbst mit Versicherung astronomisch sein. Außerdem gibt es Kosten für meinen Spender, die ich gerne übernehmen würde", sagt er. (red, 9.4.2021)