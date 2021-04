Am Donnerstag wurde bekannt, dass Russland die Truppenpräsenz im an die Ukraine grenzenden Gewässer verstärkt. Die USA dürften nachziehen

In dieser Galerie: 2 Bilder US-Präsident Joe Bidens Sprecherin Jen Psaki hatte kürzlich gesagt, die USA seien "angesichts der jüngst eskalierenden russischen Angriffe in der Ostukraine zunehmend besorgt". Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Ein US-Kriegsschiff (Symbolbild). Foto: AFP/Mark RALSTON

Istanbul – Die USA schicken türkischen Angaben zufolge zwei Kriegsschiffe ins Schwarze Meer. Die Türkei sei vor 15 Tagen über diplomatische Kanäle von der Durchfahrt durch die Bosporus-Meerenge informiert worden, sagte eine Sprecherin des türkischen Außenministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Schiffe sollten bis 4. Mai im Schwarzen Meer bleiben. Die Durchfahrt solle zwischen 14. und 15. April erfolgen.

Die Türkei hat gemäß dem Vertrag von Montreux die Hoheit über die Meerengen Bosporus und Dardanellen, die das Mittelmeer und das Schwarze Meer verbinden. Handelsschiffe aller Länder haben in Friedenszeiten freie Durchfahrt. Für Marineschiffe gibt es Beschränkungen.

USA "zunehmend besorgt" über Ostukraine

Ob die Aktion in Verbindung mit der neuerlichen Verschärfung des Konflikts in der Ostukraine steht, wurde zunächst nicht bekannt. US-Präsident Joe Bidens Sprecherin Jen Psaki hatte kürzlich gesagt, die USA seien "angesichts der jüngst eskalierenden russischen Angriffe in der Ostukraine zunehmend besorgt". An der russischen Grenze zur Ukraine gebe es inzwischen so viele russische Soldaten wie nicht mehr seit 2014. Zudem seien allein in dieser Woche fünf ukrainische Soldaten getötet worden. "Das sind alles sehr besorgniserregende Zeichen", sagte Psaki.

Russland verlegte ebenfalls Schiffe

Am Donnerstag meldeten Medien, dass Russland mehrere Artillerie- und Landungsschiffe vom Kaspischen ins Schwarze Meer, an dem unter anderem die Ukraine liegt, verlegen werde. Die Regierung in Kiew wirft Russland vor, seit Wochen Truppen an der Grenze zur Ukraine zu verstärken.

Separatisten sollen Angriffe auf die ukrainische Armee an der Demarkationslinie verstärkt haben. Russland unterstützt diese Milizen militärisch. Westliche Staaten und die Nato haben sich besorgt geäußert über die Entwicklung. Russlands Schwarzmeerflotte hat ihren Hauptstützpunkt auf der Halbinsel Krim, die das Land 2014 von der Ukraine annektierte.

Konflikt seit 2014

In dem seit 2014 andauernden Konflikt mit prorussischen Separatisten in der Ostukraine wurden mehr als 13.000 Menschen getötet. Im Juli vergangenen Jahres hatten sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt, der jedoch seither immer wieder gebrochen wurde. In den vergangenen Tagen wuchs nach Berichten über russische und ukrainische Truppenaufmärsche entlang des Konfliktgebiets und wegen Verstößen gegen eine Waffenruhe international die Sorge, dass der Konflikt erneut eskalieren könnte. (APA, dpa, red, 9.4.2021)