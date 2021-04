Deutschlands erfolgreicher Podcaster Tommi Schmitt hatte Donnerstag seine Premiere als Late Night Talker. Foto: ZDF

Aller Anfang ist zunächst gülden. Wenn schon Fernsehen, dann richtig. So wie früher, als Showmaster noch goldene Jacketts trugen. In ein solches lässt sich Tommi Schmitt im Auftakt-Sketch für seine neue Late-Night-Show "Studio Schmitt" zwingen und zeigt: Jetzt bricht ein neues Show-Zeitalter an.

Nicht dass TV dem 32-jährigen aus dem ostwestfälischen Lippe fremd wäre. Er hat schon während des Journalismus-Studiums Witze für TV-Total geschrieben und arbeitete später als Comedy-Autor für Luke Mockridges Show "Luke! die Woche und ich" und für Late Night Berlin mit Klaas Heufer-Umlauf. Aber da stand eben nicht er vor der Kamera.

Aller Anfang ist für Schmitt bescheiden

Nun aber ist sein Platz bei den ganz Großen, zwischen Horst Lichter und Inspektor Barnaby, wie Schmitt in seiner ersten Sendung am Donnerstag Abend um 22 Uhr 15 feststellte. Dort nämlich ist ein Platz freigeworden, seit Jan Böhmermann ins ZDF-Hauptabendprogramm wechselte und nach der heute-show am Freitagabend empfängt.

Doch aller Anfang ist für Schmitt auch bescheiden, und dafür sorgt natürlich Corona. Er hat keine Band, keinen Sidekick, kein Publikum und nicht mal Applaus, als er seine ersten Schritte im Fernsehen macht. Was also muss her: Gags, Gags, Gags! Die feuert er zu Beginn gleich reihenweise ab. Es geht um Florian Silbereisens nackten Oberkörper, "vollgekiffte und durchgeimpfte Amis" und darum, dass die Deutschen zu Ostern traditionell die Auferstehung Mallorcas feiern. Das ist inhaltlich zum Teil allenfalls mittellustig, man merkt auch, dass Schmitt im neuen Format noch fremdelt.

Faschiertes

Bekannt geworden ist er ja mit dem überaus erfolgreichen Podcast "Gemischtes Hack", worunter die Österreicherinnen und Österreicher Faschiertes verstehen. Gemeinsam mit dem Berliner Comedian Felix Lobrecht schwadroniert sich Schmitt darin durch die Welt. Es geht um nackt schlafende Männer, merkwürdige Namen von Soapdarstellern oder Fehler bei Live-Schalten im TV. Das ganze wurde so populär, dass Gemischtes Hack 2020 es als einziger deutschsprachiger Podcast in die Top-Ten von Spotify schaffte.

Doch zurück zum Fernsehen. Immerhin, Schmitt bekam dann doch einen Moderatorentisch, eine Sitzgruppe und durfte eine erste Gästin einladen: Sabine Rückert (60), die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, die auch einen erfolgreichen Podcast zum Thema Crime betreibt.

Ab da wurde es besser, Rückert unterstützte den Novizen mit Witz, und im Zwiegespräch wirkte auch Schmitt dann viel authentischer und lockerer. Plötzlich gab es auch eingespielten Applaus, was der Sendung auch nicht schadete. Fazit der Premiere: Die Show hat Potenzial braucht aber noch Würze. Derzeit muss Jan Böhmermann noch nicht um seinen Hauptabendplatz bangen. Aber wer weiß, was noch kommt. (Birgit Baumann, 10.4.2021)