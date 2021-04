Foto: Foto: ORF / PRO 7 / Paramount Pictures

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Karl Nehammer Fragen an den Innenminister stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten und Ulla Kramar-Schmid (ORF). Bis 12.00, ORF_2

11.35 MAGAZIN

Vox Pop: Demokratien – Ein Modell in Gefahr Wie kann Europa in Zeiten einer globalen Gesundheitskrise seine politischen Systeme neu erfinden? Bis 12.25, Arte

16.25 KOMÖDIE

Das Appartment (The Apartment, USA 1960, Billy Wilder) Der New Yorker Versicherungsangestellte "Bud" Baxter (Jack Lemmon) vermietet seine Singlewohnung einigen Vorgesetzten als Liebesnest, um in der Hackordnung nach oben zu klettern. Ein Vorhaben, das nach hinten losgeht, als er sich ausgerechnet in die aktuelle Freundin (Shirley MacLaine) seines Chefs verliebt. Ein bitterböser Höhepunkt unter den Komödienmeisterwerken Billy Wilders. Bis 18.30, 3sat

20.10 TRAGIKOMÖDIE

Adams Ende (A/D 2011, Richard Wilhelmer) Das Leben von Adam (Robert Stadlober) ist von Stagnation geprägt, der Alltag lauert mit Abgründen, die Gefühle sind verwirrt. In seinem gelungenen Spielfilmdebüt brachte Richard Wilhelmer das Lebensgefühl von Endzwanzigern im Berlin der Nullerjahre auf den Punkt. Der Regisseur ist bei Lukas Mauerer im Gespräch zu Gast. Bis 21.55, Okto

20.15 SCI-FI-KOMÖDIE

Downsizing (USA 2017, Alexander Payne) Matt Damon als abstiegsgefährdeter US-Bürger lässt sich schrumpfen, um sich sein Leben besser leisten zu können. Christoph Waltz zeigt ihm als Schwarzmarktmillionär, wie es sich im Miniaturformat in Saus und Braus leben lässt. Regisseur Alexander Payne (Sideways) erweist sich einmal mehr als Meister der Tragikomödie. Bis 22.25, ORF1

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Die Jungen und Corona – vergessen, verloren, verstummt? Gäste bei Tarek Leitner: Claudia Plakolm (ÖVP), Yannick Shetty (Neos), Sabine Hanger (Hochschüler_innenschaft), Rocco Bald (HTL Salzburg), Veronika Bohrn (Arbeitsexpertin), Ali Mahlodji (EU-Jugendbotschafter). Bis 23.05, ORF2

23.05 DOKUMENTARFILM

Westwood – Punk. Ikone. Aktivistin (Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 2018, Lorna Tucker) Mit ihren exzentrischen Kombinationen kreierte sie Mitte der 1970er-Jahre die Punk-Mode, heute steht sie an der Spitze eines Modeimperiums und ist als Umwelt- und Menschnrechtsaktivistin aktiv. Lorna Tucker skizziert die Karriere der Britin, die am Freitag 80 Jahre alt wurde. Bis 22.45, ORF 2

0.25 ROADMOVIE

Easy Rider (USA 1968, Dennis Hopper) Peter Fonda und Dennis Hopper gleiten auf Motorrädern dem Weg von Los Angeles nach New Orleans durch die Landschaft und begegnen einer feindlichen Bevölkerung, während im Soundtrack Steppenwolf, Jimi Hendrix und The Band erklingen. Bis 1.55, ORF2