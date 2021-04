Die in Schwarz gekleidete Moderatorin verlas die Nachricht des Palastes, anschließend erklang die Nationalhymne. Den gesamten Nachmittag über blieben die Medien fokussiert auf die Person des Verstorbenen und seinen Beitrag zum Fortbestand der Monarchie in 73 Ehejahren mit der jungen Prinzessin und späteren Queen Elizabeth II. In schwarzem Anzug und schwarzer Krawatte trat knapp eine Stunde später der Premierminister vor seinen Amtssitz in der Downing Street. Boris Johnson erinnerte daran, dass sich der Prinz schon sehr frühzeitig, "als dies noch gar nicht modern war", den Schutz der Umwelt auf die Fahne geschrieben hatte.