[Perspektiven] Geht diese Pandemie nie zu Ende?

[Umwelt] Wie viele Emissionen fallen im Betrieb an? Neues "Gütesiegel" soll Überblick geben.

[Pandemie] Covid-Null-Diät: Kritiker sehen Utopie, Befürworter zeigen auf Erfolgsgeschichten.

[Nachruf] Als Prinzgemahl war der Herzog von Edinburgh, der jetzt im 100. Lebensjahr friedlich entschlafen ist, wie es in einer Mitteilung heißt, bis ins hohe Alter von Königin Elizabeths II. Seite nicht wegzudenken. Stets ein, zwei Schritte hinter der Queen, kerzengerade, diskret, formvollendet – an dieser Aufgabe wäre so mancher Mann aus Philips Generation verzweifelt.

[Interview] Hahn kritisiert EU-Kurs von Kurz: "Solide Kommunikation statt punktueller Aktionen".

[Video] Long Covid: Wie gefährlich sind die Nachwirkungen von Corona?

[Inland] Hitzige Debatte um Masken im Parlament und Blümels Chats.

Der Wegfall der Schultests lässt die Infektionsrate sinken.

[Podcast] Sofagate: Erdoğans sexistischer Sesseltanz? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde beim Türkei-Gipfel aufs Sofa verbannt. Was dahintersteckt und wieso der Vorfall empört.

[Wetter] Abermals überwiegt sonniges und mildes Wetter. Im Südwesten stauen sich im Tagesverlauf zunehmend dichtere Wolken, alpennordseitig wird es föhnig. Der Wind weht tagsüber oft mäßig, am Alpenostrand und in den Föhnstrichen der Alpennordseite teils lebhaft aus Südost bis Südwest. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 6 Grad, tagsüber je nach Wolken, Sonne und Föhn 13 bis 20 Grad.

[Zum Tag] 1849: Walter Hunt erhält das Patent auf die von ihm erfundene Sicherheitsnadel.