[Inland] ÖVP attackiert grünen Vizekanzler Kogler wegen "Postenversorgung"

Der blaue Kampf um die Macht

[International] 19 Menschen in Myanmar zum Tod verurteilt, über 80 Tote am Freitag

Begräbnis von Prinz Philip für 17. April geplant, Prinz Harry nimmt teil

Wie sich eine Wienerin für eine Dosis Astra Zeneca nach Belgrad begab

[Wirtschaft] Rendi-Wagner fordert staatliche Beteiligung zur Rettung von MAN in Steyr

Regierung bereitet wirtschaftlichen "Comebackplan" vor

[Panorama] Festnahme nach Amoklauf-Drohung während Live-Chats von Kanzler Kurz

[Reportage] Corona-Demo: Ein Marsch im Kreis und mit Pfeffersprayeinsatz

[Sport] Peter Stöger verlässt die Austria mit Saisonende

[Wetter] Generell verläuft der Tag recht sonnig und an der Alpennordseite verbreitet föhnig. Südlich des Alpenhauptkammes stauen sich dichte Wolken, hier regnet es immer wieder leicht. Zeitweise schaffen es dichtere Wolkenfelder auch an die Alpennordseite. Abermals bläst lebhafter Südwind sowohl am Alpenostrand als auch in den Föhnstrichen nördlich des Alpenhauptkammes. Frühtemperaturen 0 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Wolken und Föhn 10 bis 22 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welt-Parkinson-Tag.