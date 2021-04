Earl Simmons, so der bürgerliche Name des Musikers, starb im Alter von 50 Jahren

US-Rapper DMX ist tot. Foto: AP /Peter Kramer

US-Rapper DMX ist tot. Er starb im Alter von 50 Jahren, meldet das "People"-Magazin unter Berufung auf die Familie des Künstlers. Earl Simmons, so der bürgerliche Name des Musikers, war vergangene Woche zusammengebrochen und wurde in ein New Yorker Krankenhaus geliefert.

Zu den bekanntesten Songs des Rappers gehören "Party Up (Up in Here)" und "X Gon' Give It To Ya". (red, 9.4.2021)