"Wechselseitiger Respekt und ein Miteinander auf Augenhöhe sind für mich fundamental im gemeinsamen, vertrauensvollen Bemühen um sozialen Zusammenhalt, besonders in einer Gesundheits- und Wirtschaftskrise", schreibt Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler auf Facebook nach einem Treffen seiner Parteispitze mit Vertretern der Kirche in Österreich.

Am Freitag gab es eine Videokonferenz mit breiter Beteiligung: Vonseiten der Kirche nahmen neben dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz, Franz Lacker, auch die Bischöfe Manfred Scheuer, Wilhelm Krautwaschl, Hermann Glettler, Franz Scharl und Stephan Turnovszky sowie Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka an dem Dialog teil. Die Grünen waren neben Vizekanzler Kogler durch Umweltministerin Leonore Gewessler, Justizministerin Alma Zadic und Klubobfrau Sigrid Maurer vertreten.

Mit den Grünen wurde dieser Austausch, der grundsätzlich Teil eines regelmäßigen Dialogs der Bischofskonferenz mit allen im Parlament vertretenen Parteien ist, zum ersten Mal geführt. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte am Freitag ein Gespräch mit Franz Lackner in der Hofburg.

Frostiges Verhältnis zum Koalitionspartner

Die Annäherung zwischen den Grünen und der Kirche findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem das Verhältnis zwischen den katholischen Würdenträgern und der ÖVP trotz Frühlingstemperaturen sehr frostig ist. Anlass war wie berichtet die Chat-Affäre, bei der es auch im Austausch zwischen Thomas Schmid und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch sehr kirchenkritische Töne gab: "Heute ist die Kirche bei uns (...). Wir werden Ihnen ordentliches Package mitgeben. Im Rahmen eines Steuerprivilegien Checks aller Gruppen in der Republik wird für das BMF auch die Kirche massiv hinterfragt. LG Thomas", schrieb Schmid an Kurz. Dieser antwortete: "Ja super. Bitte Vollgas geben." Zuvor hatten Kirchenvertreter die Regierung in der Flüchtlingspolitik scharf kritisiert.

Diese Vorgangsweise der ÖVP wurde von der Kirche scharf kritisiert. Caritas-Präsident Michael Landau forderte eine Entschuldigung, Kardinal Christoph Schönborn zeigte sich verwundert, der in den Chats erwähnte Generalsekretär Peter Schipka meinte zur Kathpress: "Die Sache ist wirklich sehr peinlich, aber nicht für mich. Ich empfinde es als eine Art Politik zu machen, die sich nicht gehört." Gefragt, ob diese Art das Vertrauen zwischen Regierung und Kirchenspitze angegriffen habe, sagte Schipka: "Das nehme ich an." Und er verwies auf ein Beispiel aus dem Alltag: "Ein Mesner sagte: 'Ich habe Sebastian Kurz immer verteidigt, aber das geht zu weit!'"

Auch Situation der Flüchtlinge und Menschenrechte als Themen

Das Arbeitsgespräch zwischen Van der Bellen und Lacker drehte sich inhaltlich um die Folgen der Pandemie für die Kirchen bzw. die Religionsausübung, das grundsätzliche Staat-Kirche-Verhältnis sowie um die "Situation der Flüchtlinge", wie Van der Bellen im Anschluss twitterte. Auch das VfGH-Urteil zum assistierten Suizid war Thema. Der Erzbischof sprach auf Facebook von einem interessanten und wertschätzenden Gespräch "im Sinne des bleibenden Auftrags, aus der je eigenen Verantwortlichkeit heraus stets das Gemeinwohl im Blick zu haben."

"Das heutige Gespräch hat einmal mehr bewiesen, dass die katholische Kirche und ihre Vertreter wichtige Verbündete in der Armutsbekämpfung, im Kampf gegen die Klimakrise und für den Schutz der Menschenrechte sind", resümierte Kogler. Für Lacker gehört es "zum Grundauftrag der Kirche, aus ihrer christlichen Perspektiven am Gemeinwohl mitzuwirken".

Kogler ist am Freitag auch noch mit dem evangelisch-lutherischen Bischof Michael Chalupka und Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser zu einem Arbeitsgespräch zusammengetroffen. Bei diesem Gespräch war auch der Verlust des Karfreitags als gesetzlicher Feiertag für die Evangelischen Thema. Chalupka äußerte hier die Erwartung, dass die Wichtigkeit des Karfreitags als Feiertag für die Gesellschaft "noch einmal überdacht wird". Jedenfalls brauche es ein "dringendes Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Protestanten und ihrer Geschichte in Österreich", so der Bischof. (red, APA, 10.4.2021)