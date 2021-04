Entwicklerstudio hinter "Uncharted" und "The Last of Us" wollte eigentlich die Fortsetzung von "Days Gone" in Angriff nehmen

"The Last of Us" erschien 2013 für die Playstation 3 und wurde 2014 als Remastered-Version für die Playstation 4 neu veröffentlicht. Foto: Sony

Eigentlich hätte ein anderes Studio die Arbeiten am Remake von The Last of Us übernehmen sollen, doch nun wurde der Original-Entwickler Naughty Dog damit beauftragt. Damit scheinen die Pläne, das Studio könnte den Zombie-Shooter Days Gone 2 entwickeln, hinfällig.

Viren statt Zombies

Laut einem Bericht von Bloomberg soll der Entwickler von Days Gone, Sony Bend, bereits 2019 eine Fortsetzung des Spiels den Verantwortlichen von Sony Playstation vorgestellt haben. Obwohl das Spiel, das ebenfalls 2019 erschienen ist, profitabel war, gestaltete sich die Entwicklung mühsam und offenbar für Sony zu langwierig. Auch die Kritiker waren vom Spiel nicht restlos begeistert, was Sony offenbar an einer erfolgreichen Fortsetzung zweifeln hat lassen.

Für Sony Bend geht es dennoch weiter. So wird man Naughty Dog bei einem kommenden Multiplayer-Spiel unterstützen, die Arbeiten an einem neuen Uncharted-Game wurden indes eingestellt. Die Führungsetage bei Sony Bend hatte offenbar angemerkt, nicht als rechter Arm von Naughty Dog gelten zu wollen, woraufhin Sony einlenkte. "Die Entwickler bei Sony Bend hatten schon Angst, Teil des Naughty-Dog-Teams zu werden und an keinen eigenen Projekten mehr arbeiten zu dürfen," schreibt Bloomberg. "Daraufhin hat Sony dem Team grünes Licht für ein eigenes Projekt gegeben."

Blockbuster-Hype

Laut Bloomberg sorgt die zunehmende Fokussierung von Sony auf Blockbuster-Titel für Unruhe bei den Entwicklern. Nach zahlreichen Kündigungen bei Teams, die an Remakes oder Erweiterungen bekannter Franchises arbeiten mussten, stellt sich die Frage, ob der neue Kurs mit zu hohen Kosten verbunden ist. Offenbar besteht der Wunsch bei vielen Studios, auch weiterhin kreative und kleinere Projekte umsetzen zu können.

Die Strategie von Sony ist jedoch nachvollziehbar, sind es doch mitunter die großen Marken, wie God of War oder Uncharted, die dafür sorgen, dass die Playstation-Fanbase erhalten bleibt.

Was in der ganzen Diskussion untergeht ist die Tatsache, dass offenbar ein neues Uncharted-Game geplant war. "Eurogamer" will von einer internen Quelle von Sony Bend wissen, dass es sich bei dem Spiel um einen Reboot oder um ein Prequel der bekannten Action-Serie gehandelt hätte. Ob die Arbeiten an dem Spiel von einem anderen Studio irgendwann fortgeführt werden, ist unbekannt. (aam, 10.4.2021)