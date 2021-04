Primoz Roglic. Foto: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Eibar – Primoz Roglic hat dank Rang zwei auf der abschließenden Königsetappe die Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Wenige Woche nach seinem sturzbedingten Verlust der Führung am Schlusstag von Paris-Nizza fing der Slowene aus dem Jumbo-Rennstall am Samstag in Nordspanien den bisher vor ihm führenden Brandon McNulty noch ab. Dessen Emirates-Mannschaftskollege Tadej Pogacar wurde nach Helferdiensten für den in der Schlussphase einbrechenden US-Amerikaner Gesamt-Dritter.

McNulty rutschte sogar noch aus den Top Ten. Roglic jubelte hingegen nach den finalen 112 Kilometern mit deutlich über 3.000 Höhenmetern von Ondarroa zur Bergankunft in Arrate, wo er seinem einzigen verbliebenen Fluchtgefährten David Gaudu (FRA/Groupama) generös den Sieg überließ. Im Gesamtklassement lag Roglic 52 Sekunden vor seinem zweitplatzierten Teamkollegen Jonas Vingegaard. Tour-de-France-Sieger Pogacar wies 1:07 Minuten Rückstand auf seinen slowenischen Landsmann auf.

Bora-Profi Patrick Konrad spielte beim letzten Schlagabtausch der Topstars nur eine Nebenrolle. Der Niederösterreicher verlor als 59. mehr als 13 Minuten, im Gesamtklassement belegte er fast 25 Minuten zurück Rang 36. Felix Gall (DSM) wurde in der Tageswertung 35., in der Endabrechnung landete der Osttiroler an der 85. Stelle.

Die Türkei-Rundfahrt kann indes nicht wie geplant am Sonntag beginnen. Die erst Etappe in Zentralanatolien musste wegen Schlechtwetters mit Schneefall abgesagt werden. (APA, 10.4.2021)