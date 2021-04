Schwede legte sich mit Referee an – Ibrakadabra vor Vertragsverlängerung in Mailand

Abgang Ibrahimovic. Foto: AFP/ALBERTO PIZZOLI

Parma – Trotz einer Roten Karte für Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat AC Milan am Samstag noch 3:1 in Parma gewonnen. Der schwedische Star-Fußballer wurde in der 60. Minute nach einer Wortspende in die Richtung von Schiedsrichter Fabio Maresca des Platzes verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Mailänder bereits mit 2:0.

Wie Milans Technischer Direktor Paolo Maldini vor der Partie sagte, steht "Ibra" kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Vertrags. Der 39-Jährige, der trotz seines fortgeschrittenen Alters der Topscorer des Clubs in dieser Saison ist, soll sich mit den Verantwortlichen auf eine Verlängerung um ein Jahr geeinigt haben, berichteten italienische Medien. "Es gibt nur noch ein paar kleine Details zu klären", bestätigte Maldini, dass es bald etwas zu verkünden geben werde. (APA/Reuters, 10.4.2021)