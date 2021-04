In dieser Galerie: 4 Bilder Benzema beim Vollstrecken. Foto: imago images/Shutterstock Erhöhte Aufmerksamkeit vor dem von Courtois gehüteten Real-Gehäuse. Foto: AFP/ JAVIER SORIANO Messi beim Zirkeln nicht erfolgreich. Foto: AFP/ JAVIER SORIANO Ein Foul mit Folgen für Casemiro. Foto: AFP/JAVIER SORIANO

Madrid – Real Madrid hat mit einem Heimsieg im 279. "Clasico" gegen den FC Barcelona die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga übernommen. Der Rekordmeister und Titelverteidiger setzte sich am Samstag gegen den Erzrivalen 2:1 durch und sprang dank des gewonnenen direkten Duells mit Atletico Madrid auf Platz eins. Die "Colchoneros" haben jedoch ein Spiel in der Hinterhand. Barca liegt jeweils einen Punkt hinter dem Führungsduo.

Real überließ zumeist den Gästen das Spiel und setzte auf schnelle Gegenstöße – so auch in der 13. Minute, als Federico Valverde unbehindert Richtung Sechzehner marschieren konnte und Lucas Vazquez einsetzte. Dessen Hereingabe verwertete Karim Benzema zu einem sehenswerten Fersler-Tor ins kurze Eck.

Entscheidendes und Hochkarätiges

Eine Viertelstunde später ließ sich Barcelona auskontern, Vinicius junior wurde gefoult und der Freistoß von Toni Kroos wurde von Sergino Dest ins Tor abgefälscht. Die Kopfball-Rettung von Jordi Alba misslang. Aus einem weiteren Konter traf Valverde in der 34. Minute die Stange, kurz vor der Pause landete auf der Gegenseite ein Corner des ansonsten zumeist wirkungslosen Lionel Messi an der Latte.

Regenflut und Hektik

Nach der Pause wurde die Partie von teilweise sintflutartigem Regen beeinflusst, dennoch gab es einige sehenswerte Szenen und auch Spannung bis zum Schluss. Die Katalanen versuchten mit dem eingewechselten Weltmeister Antoine Griezmann mehr Druck in der Offensive zu entwickeln. Prompt gelang der Anschlusstreffer durch Oscar Mingueza (60.). Real blieb mit Kontern gefährlich, ging mit seinen Chancen aber verschwenderisch um.

In der hektischen Schlussphase forderten die Gäste nach einem Zweikampf (83.) zwischen Martin Braithwaite und Ferland Mendy vergeblich einen Elfmeter, in der 89. Minute sah Reals Casemiro Gelb-Rot. Sekunden vor dem Ende traf Barcas Ilaix Moriba die Latte (90.+4). Die Madrilenen retteten schließlich den Vorsprung über die Zeit und siegten damit erstmals seit 2007/08 in beiden Liga-"Clasicos" einer Saison. (APA, sid, red, 10.4.2021)