Das sind die Renderings des Leakers via "Voice" Foto: On Leaks/Voice

Mit dem Samsung Galaxy S20 FE feierte der südkoreanische Hersteller vergangenes Jahr seinen größten Erfolg der S20 Reihe. Nun scheint ein Nachfolger des "Fan Edition"-Smartphones vor der Türe zu stehen.

Kleiner als S20 FE

Wie geleakte Renderings von "On Leaks" zeigen, sieht die "Fan Edition" den originalen Galaxy S21 und S21+ sehr ähnlich. In Hinblick auf den Kamera-Bump soll dieser direkt aus der Rückwand des Smartphones ragen, also nicht aus einem anderen Material, wie beim ursprünglichen Modell, bestehen.

Auch die Maße sollen ein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal sein. Mit seinen 155,7 x 74,5 x 7,9 Millimeter könnte das S21 FE etwas kleiner ausfallen als sein Vorgänger. Im Vergleich zu den ursprünglichen S21-Modellen wäre es jedoch eine Spur höher und weiter. Somit soll das S21 FE auch einen größeren, 6,2 Zoll großen Bildschirm bekommen.

Günstigere Variante

Wenn Samsung den Preis ähnlich wie jenen des Vorgängers gestaltet, sollte das S21 FE ebenfalls günstiger als die originalen S21-Modelle ausfallen. Bei welchen Features Samsung sparen könnte, ist noch nicht bekannt. (hsu, 11.04.2021)