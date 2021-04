Beliebte Mobile-Games, wie "PUBG", "Fortnite" und "Roblox" zeigen vor, wie beliebt Spiele für Smartphones und Tablets sind Foto: afp

In Sachen Mobile-Gaming herrschte bei Playstation lange Zeit Funkstille. Das scheint der Konsolen- und Games-Hersteller Sony ändern zu wollen. Wie "Eurogamer" berichtet, sieht sich das japanische Unternehmen nach einer neuen Führungskraft, die Playstations "beliebtesten Franchises" auf Mobilgeräte bringen soll.

Sony und Mobile-Games

Wenn es um Mobile-Gaming geht, hat Sony in der Vergangenheit eine handvoll Projekte umgesetzt. Unter dem Label Playstation Mobile wurden etwa die Playstation- und "PS Remote Play"-App veröffentlicht. Auch sind kleinere Mobile-Game-Ableger, wie "Uncharted: Fortune Hunter", "Run Sackboy! Run!", und eine AR-App für "God of War" unter Playstation Mobile erschienen. Interessanter Weise nutzte Sony das Publishing-Label auch für die Veröffentlichung von PC-Versionen von "Horizon" und "Days Gone".

Drei- bis Fünf-Jahres-Strategie

Welche Marken in Zukunft vielleicht für Mobilgeräte erscheinen könnten, ist noch nicht bekannt. Auch gibt die Stellenausschreibung keine Auskunft über ein mögliches Zeitfenster, die gesuchte Managementposition solle jedenfalls eine Drei- bis Fünf-Jahres-Strategie entwickeln. (hsu, 11.04.2021)