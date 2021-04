Re: Single, 60 plus, sucht! Senioren auf Partnersuche, Wonder Boys, Höhenkoller, Kulturmontag, Peter Ustinov, Tod auf dem Nil, Nouvelle Vague – dazu die Radiotipps

Konfrontiert mit einer folgenschweren Explosion: Robert Emms (links) und Sam Troughton als Reaktormitarbeiter in der Miniserie "Chernobyl", ORF 1, 20.15 Uhr.

Foto: ORF / Universal / Sky UK Ltd / HBO / Liam Daniel

19.40 REPORTAGE

Re: Single, 60 plus, sucht! – Senioren auf Partnersuche Was bedeutet es, sich mit über 60 noch einmal auf die Partnersuche zu begeben und sich auf Single-Börsen im Internet oder beim "Speed-Dating" zu präsentieren? Bis 20.15, Arte

20.15 MINISERIE

Chernobyl (1–5/5) (USA/GB 2018, Johan Renck) Warnende Wissenschaft und ignorante Regierende im Clinch: Die Atomkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986, von HBO als fesselnde Miniserie mit Jared Harris, Stellan Skarsgård und Emily Watson in Hauptrollen aufbereitet. Der ORF zeigt alle fünf Teile an einem Abend. Bis 1.30, ORF 1

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Wonder Boys (USA/D/GB 2000, Curtis Hanson) Michael Douglas in einer seiner schönsten Rollen als Literaturprofessor, der bessere Tage gesehen hat. Frances McDormand als Ehefrau, Katie Holmes als Studentin, Robert Downey Jr. als Literaturagent und Tobey Maguire als neues Wunderkind vervollständigen den vergnüglichen Reigen auf dem Campus in Pittsburgh. Bob Dylan wurde für seinen Titelsong Things Have Changed mit dem Oscar ausgezeichnet. Bis 22.00, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Lust & Sex Um neue Wege zur Lust geht es zum Auftakt eines Schwerpunktabends in der Doku Auf der Suche nach der Liebe, gefolgt um 21.05 Uhr von Lust und Lüge – Unser Sex. Um die Zukunft der Sexualität geht es um 21.55 in Wie wir morgen Liebe machen, danach wird um 22.45 das Milliardengeschäft Porno – Internet-Sex ohne Jugendschutz beleuchtet. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Themen mit Christoph Feurstein: Intensivpflegerinnen am Limit. / Corona – Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz. / MAN-Steyr – das Zittern geht weiter. / Wie geht es weiter mit den Royals? Ein Interview mit Karl Hohenlohe. Bis 22.00, ORF 2

22.00 KOMÖDIE

Höhenkoller (High Anxiety, USA 1977, Mel Brooks) Ein an Höhenangst leidender Psychiater übernimmt die Leitung einer Nervenklinik, und Komödiengenie Mel Brooks parodiert gekonnt Alfred Hitchcock – von der Duschmordszene in Psycho bis zu Der unsichtbare Dritte und natürlich Vertigo. Bis 23.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Mord, Machenschaften und Morast Der neue Bronski-Krimi von Bernhard Aichner, die Autobiografie von Tatort-Kommissarin Ulrike Folkerts und Wagners Parsifal an der Wiener Staatsoper. Um 23.15 Uhr gibt es das Porträt Sir Peter Ustinov – Weltbürger und Universalgenie. Als Meisterdetektiv Hercule Poirot ist Ustinov im Anschluss in der Agatha-Christie-Verfilmung Tod auf dem Nil zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.30 DOKUMENTATION

Nouvelle Vague & Feminismus Die feministische Pionierarbeit von Schauspielerin Delphine Seyrig und Filmemacherin Carole Roussopoulos. Bis 0.40, Arte