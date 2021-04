[Livebericht] Hier geht es zum heutigen Coronavirus-Tagesüberblick



[Prekär] Schwarze Schafe: Die oft üblen Arbeitsbedingungen bei der 24-Stunden-Pflege.

[International] Wie Australien beim Thema Corona eine Insel der Seligen wurde.

[Inland] Was steckt hinter der türkisen Attacke gegen Vizekanzler Kogler?

Anatomie einer Befragung: Wie Gernot Blümel im U-Ausschuss Fragen abwehrte.

[Deutschland] Söder bringt sich als Kanzlerkandidat der Union in Stellung.

[Wirtschaft] Staatseinstieg oder alles verloren? Gezerre um Rettung für MAN-Werk in Steyr.

[Immobilien] Begrünte Fassaden: Großstadtdschungel oder Architekturhölle?

[Kommentar der anderen] Langzeitarbeitslosigkeit – wo zu wenig hingeschaut wird.

[Netflix-Doku] Die Geschichte eines 80-Millionen-Dollar-Fälschungsskandals.

[Mitreden] Ein Tag pandemiefrei: Was würden Sie tun?

[Wetter] Eine markante Kaltfront quert im Tagesverlauf Österreich von Westen her und erreicht während der Nachmittagsstunden das Burgenland. Dabei regnet und schneit es verbreitet und ergiebig. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf auch nach Osten zu auf etwa 500m weiter ab, zuletzt abends am Alpenostrand. Bis 15 Grad.

[Zum Tag] Der Tag der Kosmonauten ist ein Gedenktag an den ersten bemannten Flug in das Weltall durch Juri Gagarin am 12. April 1961 mit dem Raumschiff Wostok 1.