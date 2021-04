Doch nicht ÖJC-Präsident, jedenfalls noch nicht: Hadschi Bankhofer. Foto: privat

Der Österreichische Journalistenclub (ÖJC) hat doch noch keinen neuen Präsidenten – auch wenn sich der Vorstand des Vereins am Osterwochenende wie berichtet nach dem Rücktritt des alten rasch für einen neuen entschieden hat: Hadschi Bankhofer vom ORF Wien.

"Glasklarer Club"

Bankhofer erklärte per ÖJC-Aussendung am Osterwochenende zur bisherigen Politik des Journalistenclubs: "Wenn in den vergangenen Jahren Streits entstanden sind und Unstimmigkeiten zu Klagsandrohungen und Enttäuschungen geführt haben, dann will ich als neuer Präsident all das rasch und klar aus der Welt schaffen." Er kündigte zudem "einen glasklaren Club, der nichts verbirgt", an.



Bankhofers Bestellung durch den Vorstand am Osterwochenende folgte im ÖCJ die Erkenntnis: Den Verbandspräsidenten (wie auch den Vorstand) kann der ÖJC nur in dessen Generalversammlung bestimmen, sagen die Statuten. Und deshalb tagt der Vorstand diese Woche, um zu beraten, wie es nun weitergeht und wer eigentlich Präsident ist oder werden soll.

Unstrittig ist: Fred Turnheim, ÖCJ-Präsident seit 33 Jahren, ist am Ostersonntag etwas überraschend zurückgetreten. In der Karwoche wurde ein Abmahnschreiben des ÖCJ im Zusammenhang mit dem Claus-Gatterer-Preis bekannt. Turnheim bestätigt: "Ich bin als ÖJC-Präsident aus Altersgründen (geboren 1949) am Ostersonntag im Rahmen einer a.o. Vorstandssitzung zurückgetreten."

Wer ist nun eigentlich Präsident?

Er sei aber weiterhin Mitglied des Vorstands der Journalistenvereinigung, erklärt Turnheim auf STANDARD-Anfrage: "Daher ist mir bekannt, dass in der kommenden Woche eine ordentliche Vorstandssitzung stattfindet, bei der alle aktuellen Fragen besprochen werden."

Auf die Frage nach der offenbar nicht statutengemäßen Bestellung eines neuen Präsidenten am Osterwochenende ging er nicht näher ein. Ebensowenig auf die Frage, wer nun eigentlich den ÖCJ leitet. Die Statuten sehen bei Rückzug des Präsidenten bis zur Bestellung eines neuen Präsidenten den Vizepräsidenten dafür vor – das wäre laut ÖCJ-Website Oswald Klotz.

Bankhofer, ebenfalls Mitglied des ÖJC-Vorstands, fordert nun in der Sache eine Vollversammlung der ÖCJ-Mitglieder oder eine Generalversammlung, "um die Mitglieder zu fragen". (fid, 12.4.2021)