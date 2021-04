Afghanisches Dorf am Panj Fluss. Aufgenommen von der tajikischen Seite zwischen Kalaikhum und Rushon während einer Radtour über das Pamir Gebirge, 2019.

Die Route führte von Dushanbe an die afghanische Grenze nach Kalaikhum und von dort nach Rushon. Durch das Bartang Tal dann auf die Pamir Hochebene zum Karakol See und weiter nach Osh in Kirgistan.

© Jürgen Jakobitsch

