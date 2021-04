Armin Laschet kann offenbar auf die Unterstützung seiner Partei zählen. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Berlin – Das Präsidium der deutschen CDU hat sich offenbar mit großer Mehrheit für eine Kanzlerkandidatur des Parteichefs Armin Laschet ausgesprochen. Das sagte Hessens Landeschef Volker Bouffier nach der Sitzung. Zuvor hatte sich am Sonntag auch Bayerns Ministerpräsident, der CSU-Chef Markus Söder, offiziell zu einer Kandidatur "bereiterklärt", sofern ihn eine Mehrheit in der CDU dabei unterstützen würde.

Es soll sich um keinen Beschluss, sondern um eine Empfehlung handeln, betonte Bouffier nach der Besprechung. Das hätten Laschet und Söder eigenen Angaben zufolge am Wochenende vereinbart. Im Präsidium sollen sich mehrere Mitglieder dafür ausgesprochen haben, bei der Entscheidung für den Kandidaten nicht die aktuellen Umfragen bestimmen zu lassen. Denen zufolge würde eine Mehrheit der Deutschen Söder als Kanzlerkandidaten bevorzugen.

Das Präsidium habe deutlich gemacht, dass man Laschet für "außergewöhnlich geeignet" halte, man habe ihn zudem gebeten, den weiteren Weg mit Söder zu besprechen. Im Anschluss an das Präsidium tagt der erweiterte CDU-Vorstand. Auch das CSU-Präsidium tritt am Montagnachmittag in München zusammen, um über die Kanzlerkandidatur zu sprechen. Mehrere CDU- und CSU-Politiker hatten bereits zuvor auf eine rasche Entscheidung für einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten gedrängt. Söder hatte Laschet am Sonntag Loyalität versprochen, sollte sich in der CDU keine Mehrheit für ihn finden. (red, 12.4.2021)