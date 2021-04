Die meisten Impfungen werden in Wien im Austria Center verabreicht. Nun startet auch der niedergelassene Bereich – vorerst in Impfboxen, wo sich die Ärztinnen und Ärzte Zeitfenster buchen. Foto: APA/Jäger

Es ist eine "nächste Phase, auf die wir schon lange gewartet haben", sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montag: Heute starten in Wien niedergelassene Ärzte mit Corona-Impfungen, vorerst allerdings in fünf Schnupfenboxen, die nun zu Impfboxen umfunktioniert werden. In den Ordinationen sollen die Impfungen dann in einer Woche beginnen.

Start mit fünf Impfboxen

30 Schnupfenboxen gibt es in Wien insgesamt, hier kann man sich bislang auf Covid-19 testen lassen. Langfristig sollen alle Boxen zu Impfboxen umfunktioniert werden. Im ersten Schritt passiert das im zehnten, zwölften, 16., 21. und 22. Bezirk.

Die Impfungen im niedergelassenen Bereich hätten schon Ende März losgehen sollen. Aber Lieferausfälle und Verzögerungen machten diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Das "tägliche Los" und eine "Bitternis im Steuerungsgremium" seien diese Unsicherheiten bei den Lieferungen, sagt Stadtrat Hacker dazu. Letzte Woche gab es einen Totalausfall von Astra Zeneca, diese Woche sei ebenfalls weniger gekommen. Er wisse heute nicht, ob die angekündigten Lieferungen für die nächste Woche auch tatsächlich eintreffen.

200 Impfungen pro Tag

In den Impfboxen können sich Ärzte und Ärztinnen Zeitfenster buchen und ihre Patientinnen und Patienten impfen. Die Boxen sind laut Hacker für die nächsten drei Wochen ausgebucht. Im Wiener Impfplan sind aktuell Hochrisikopatienten jeden Alters und Menschen ab 65 Jahren an der Reihe.

Etwa 200 Impfungen pro Box und Tag sollen verabreicht werden können, verimpft wird vorwiegend Biontech/Pfizer – in den Ordinationen hingegen Astra Zeneca sowie Johnson & Johnson. Dort soll ab kommendem Montag geimpft werden: und zwar bei insgesamt 560 niedergelassenen Kassenärztinnen und Ärzten – gemeldet hätten sich über 1.000, sagt Hacker.

Wie viele Menschen in Wien geimpft wurden

Wo steht Wien bei den Impfungen aktuell? Bei den über 80-Jährigen hätten mehr als 80 Prozent einen Erststich, 50 Prozent eine Vollimmunisierung mit Zweitstich erhalten. Bei den 70 bis 80-Jährigen stehe man laut Hacker bei knapp 40 Prozent. In den Altersgruppen darunter sei man "halbwegs" vorangekommen – zwischen zehn und zwanzig Prozent seien bisher geimpft worden. (red, 12.4.2021)