Aufschlag in Innsbruck. Foto: AFP

Wien/Innsbruck – Innsbruck wird im kommenden November Austragungsort von Gruppenspielen des Davis-Cup-Finalturniers. Das wurde am Montag bei einer Online-Pressekonferenz des Sportministeriums mit Sportminister Werner Kogler, Österreichs Tennis-Verbandspräsident Magnus Brunner und e|motion-Geschäftsführer Herwig Straka bekanntgegeben. Ab 25. November wird in der Tiroler Landeshauptstadt auf jeden Fall die Gruppe mit Österreich, Deutschland und Serbien ausgetragen.

Es ist also zu erwarten, dass rund um den ersten Adventsonntag nicht nur Österreichs Star Dominic Thiem in Innsbruck spielen wird, sondern auch sein deutscher US-Open-Finalgegner Alexander Zverev und der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic. Die Entscheidungen fallen in Madrid. Der genaue Spielplan wird Mitte Mai im Rahmen der offiziellen Auslosung bekanntgegeben.

Das Finalturnier war Corona-bedingt um ein Jahr verschoben worden. Das österreichische Team hatte sich im März 2020 mit einem 3:1-Sieg in Premstätten bei Graz gegen Uruguay für diesen Event qualifiziert. (APA, 12.4.2021)